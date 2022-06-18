 

Лондон оправдал визит Джонсона в Киев страхом перед российской разведкой

18.06.2022, 7:20, Новости дня
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Визит британского премьера Бориса Джонсона на Украину был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны РФ лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Уоллес выступил в поддержку Джонсона в связи с критикой, которой тот подвергся из-за поездки на Украину вместо выступления на климатическом мероприятии в Англии, пишет «Европейская правда».

Кроме того, Уоллес заявил, что подобные «поездки организуют в полной секретности», ведь «Россия все еще обстреливает Украину ракетами». Он заявил, что «время таких визитов – это, как правило, прерогатива принимающей стороны», но Джонсон «хотел посетить Украину за десять дней до саммита НАТО».

По словам министра, Британия сейчас должна делать все возможное для поддержки Украины. По его версии, некоторые внутренние проблемы страны – например, рост цен на топливо и газ – частично связаны с российской спецоперацией на Украине.

Напомним, некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства Борис Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере. Встреча в Донкастере была важна из-за раскола в партии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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