AC – экс-полковник Макгрегор уверен, что американские СМИ готовятся признать поражение Украины

С самого начала российской спецоперации на Украине западные СМИ намеренно изображали происходящее в искажённом свете, преувеличивая просчёты Москвы и мнимые успехи Киева. Однако это привело к серьёзным негативным последствиям, включая глобальный экономический кризис — и теперь американским СМИ приходится постепенно готовить аудиторию к признанию провала, пишет в статье для The American Conservative полковник в отставке Дуглас Макгрегор.



AP

Западные СМИ за последние месяцы приложили немало усилий, чтобы изобразить украинскую армию гораздо мощнее, чем на самом деле, пишет на страницах The American Conservative полковник в отставке Дуглас Макгрегор, занимавший должность советника при министре обороны США в администрации Трампа. При этом реальные сведения о ходе спецоперации на Западе искажались, а одни и те же кадры многократно тиражировались, чтобы создать впечатление о просчётах российских сил, подчёркивается в статье.

Американские СМИ намеренно подавали ситуацию так, будто русские «неспособны» достичь своих целей, отмечает автор. Однако в реальности позиция Киева, по его мнению, давно является безнадёжной, и усиленная военная помощь с Запада не способна в корне изменить ситуацию.

Дело в том, что в ситуации, когда пилотируемые или беспилотные средства воздушной разведки, наблюдения и рекогносцировки связаны с высокоточным оружием или современными артиллерийскими системами и постоянно снабжают их точными данными, попытки удерживать какие-либо фиксированные позиции для любых сухопутных сил являются гибельными, подчёркивает эксперт: «Сухопутные силы на подготовленных оборонительных позициях обнаруживаются и прицельно уничтожаются с расстояния».

При этом с первых же дней начала спецоперации на Украине стало очевидно, что действия Москвы сосредоточены на ликвидации военного потенциала Киева, а не на «оккупации» каких-то городов или захвате территорий, поясняет Макгрегор. И результатом такой стратегии становится постепенное уничтожение украинских боевых подразделений, которые лишь временно способны продержаться благодаря поставкам оружия с Запада, говорится в статье.

Тем не менее, с каждым часом положение Киева становится всё более отчаянным, и эту суровую реальность не сможет принципиально изменить никакая военная помощь — разве что дело дойдёт до прямого вмешательства сухопутных войск США или НАТО, что крайне маловероятно, полагает военный эксперт. По его мнению, главная задача для Киева сейчас заключается не в обсуждении каких-то территориальных вопросов, а в том, как договориться и прекратить боевые действия.

Это будет зависеть от двух ключевых факторов, полагает Макгрегор: согласится ли правительство Зеленского и дальше поддерживать политику администрации Байдена, направленную на «вечный конфликт» с Россией, и как долго сами американцы будут готовы вкладывать миллиарды долларов в раздувание этого конфликта.

Если администрация Байдена добьётся своего и Киев продолжит действовать в качестве базы Запада, чтобы наращивать силы и угрозы в адрес Москвы, это будет означать для украинцев практически «национальное самоубийство», предупреждает американский эксперт. Чтобы этого избежать, он призывает другие европейские столицы прекратить слепо идти за Вашингтоном и активнее способствовать достижению урегулирования вместо бессмысленной «вечной войны».

Сейчас всё больше европейцев, как и американцев, уже начинают сталкиваться лицом к лицу с катастрофическими последствиями экономического спада, к которому привела необдуманная политика Байдена, подчёркивается в статье. Но в отличие от американцев, европейские правительства ещё могут проявить самостоятельность и сменить курс, чтобы постараться минимизировать негативное влияние такой политики, поясняет Макгрегор.

Второй фактор, по его мнению, связан с тем, смогут ли в Вашингтоне взглянуть правде в глаза и задуматься о том, к чему привели Украину огромные финансовые вливания, общая сумма которых уже превысила $60 млрд, и откуда возьмутся дальнейшие средства для её восстановления на фоне разворачивающейся всемирной экономической катастрофы.

«Учитывая, что инфляция уже увеличила траты среднестатической американской семьи на 460 долларов в месяц, Украина в итоге вполне может тихо «уйти под воду», словно «Титаник», не вызвав особого беспокойства у американского электората. Опытные политики знают, что зарубежные вопросы обычным американцам настолько безразличны, что даже признание поражения на Украине едва ли будет иметь серьёзные последствия», — прогнозирует автор.

В то же время общий негативный эффект от вереницы стратегических провалов Вашингтона, включая поражения в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, продолжает накапливаться в сознании рядовых американцев — и вряд ли Белому дому удастся полностью избежать ответственности «за расточительность, подорвавшую процветание Америки», подчёркивается в статье.

Уже в ноябре этого года американцы вновь пойдут на выборы, напоминает автор. По его мнению, если Байден не решит в ближайшее время сменить политику, то в итоге он вполне сможет войти в историю США, запомнившись благодаря своему «упрямству и косности», подобно Герберту Гуверу в 1932 году. «Демократы помнят, как их предшественники успешно громили Гувера ещё полвека. Теперь же настанет черед уже републиканцев громить Байдена — те же полвека», — предупреждает Макгрегор.

Однако даже среди вашингтонской элиты, по его мнению, могут возникнуть мимолётные «моменты истины». И это отражается в том, что после нескольких месяцев намеренной лжи о причинах и ходе конфликта на Украине, западные СМИ постепенно начинают готовить американскую и европейскую публику к признанию краха, говорится в статье. «Что ж, давно пора», — констатирует автор.