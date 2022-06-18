Бахрейн объявил о планах внедрить платежную систему «Мир»

Вскоре в Бахрейне в банковские услуги внедрят российскую платежную систему «Мир», сообщил посол королевства в РФ Ахмед Абдулрахман Аль Саати.

В ходе рабочей встречи с главой Башкирии Радием Хабировым на ПМЭФ посол пояснил, что внедрение системы «Мир» позволит российским туристам «комфортно и безопасно отдыхать» в Бахрейне, передает ТАСС.

Хабиров сообщил о заинтересованности Башкирии в экономическом, культурном и туристическом сотрудничестве с Бахрейном. Он напомнил, что ситуация с коронавируса не позволила делегации Башкирии совершить визит в Бахрейн в 2020 году. Однако Башкирия «твердо настроена на развитие внешнеэкономических связей» с Бахрейном, сказал Хабиров. Посол пригласил руководство региона посетить королевство с деловым визитом.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что карта платежной системы «Мир» шаг за шагом получает все больше признания за переделами России.

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