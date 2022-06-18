Поездка Джонсона в Киев возмутила его однопартийцев

Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства Борис Джонсон поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере.

Участникам съезда депутатов в пятницу утром сообщили, что Джонсон уже едет в Донкастер. Однако позднее им объявили, что премьер пропустит мероприятие из-за поездки в Киев, готовившейся тайно. При этом встреча в Донкастере важна из-за раскола в партии, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

На парламентских выборах для консерваторов важно сохранить округа, представители которых собрались в Донкастере. Кроме того, Джонсон должен был посетить Уэйкфилд, где через неделю пройдут довыборы в Палату общин после скандальной отставки депутата-тори, получившего тюремный срок по делу о совращении 15-летнего подростка.

Один из депутатов заявил, что Джонсон «явно боится избирателей и совершенно не уважает ни своих коллег, ни север Англии». Британские СМИ отмечают, что большинство участников съезда поддержали Джонсона в ходе голосования по вотуму о доверии, но теперь он «исчерпал весь запас их расположения». При этом несколько политиков-тори поддержали премьера, заявив, что ситуация в Украине сейчас имеет для него первостепенное значение.

Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, сообщил о планах расширить подготовку украинских войск, передает РИА «Новости».

Напомним, состоялось голосование по вотуму недоверия Джонсону. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.

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