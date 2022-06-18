Наемник признал неспособность США помочь отправившимся на Украину боевикам

Американские наемники, которые решили принять участие в боевых действиях на Украине, понимают, что власти США не смогут им помочь, сообщил один из наемников, который вернулся в США.

CBS сообщает, что этот наемник участвовал в боевых действиях на стороне Киева, но уже вернулся в США. Его имя не указывается, сообщается, что он служил в Корпусе морской пехоты США. Кроме того, утверждается, что он знаком с Александром Дрюке и Энди Хьюином. «Мы знали, что при отправке туда работать на правительство Украины у нас будет мало или не будет никакой защиты, и что власти США будут бессильным помочь нам», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

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