 

Наемник признал неспособность США помочь отправившимся на Украину боевикам

18.06.2022, 5:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские наемники, которые решили принять участие в боевых действиях на Украине, понимают, что власти США не смогут им помочь, сообщил один из наемников, который вернулся в США.

CBS сообщает, что этот наемник участвовал в боевых действиях на стороне Киева, но уже вернулся в США. Его имя не указывается, сообщается, что он служил в Корпусе морской пехоты США. Кроме того, утверждается, что он знаком с Александром Дрюке и Энди Хьюином. «Мы знали, что при отправке туда работать на правительство Украины у нас будет мало или не будет никакой защиты, и что власти США будут бессильным помочь нам», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01.22 / Из-за целенаправленных действий против крупных иностранных инвесторов Украина перестает быть инвестиционно привлекательной – экономист

09.08.21 / В Киеве на акции в поддержку белорусских политзаключенных произошли столкновения, применяли перцовые баллончики

19.08.20 / Маршалл Биллингсли: «Сейчас мяч на российской стороне»

16.03.21 / В Пермском крае появилась карта социальных кинозалов

25.06.21 / Захарова допустила участие США в провокации Британии у берегов Крыма

24.09.21 / Люди пока не доверяют машинам на автопилоте

09.04.21 / Xiaomi запустила в производство новую умную колонку

29.12.21 / Диетолог назвала способ снижения калорийности блюд с майонезом

11.09.20 / В Белом доме заявили о попытках РФ «посеять раздор и хаос» в США

05.08.21 / Приставки Sony PlayStation 5 только теперь начали приносить прибыль

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика