Мнение: Форум

Выступление Путина на Петербуржском форуме у меня оставляет тягостное впечатление. Здесь даже не вопрос персонального отношения. Путин в очередной раз продемонстрировал, что он живет прошлым и в прошлом. Он постоянно сбивается на рассказы про то, как его обманул Обама, как произошло что-то десять или сколько там лет назад. Он все время возвращается куда-то назад.

Так ведут себя, наверное, на смертном одре, когда впереди пустота, и остается только то, что было сзади. Понятия не имею, что там у Путина со здоровьем, но в социальном плане это человек, который сам вычеркнул для себя будущее и живет где-то в прошлом. Пестуя внутри себя какие-то обиды, ненавидя тех, кто сделал ему когда-то давным-давно что-то нехорошее. Мелочные люди всегда зациклены на таких фантомах и призраках, их душит злоба и ненависть, так что здесь ничего нового.

Проблема в том, что одно дело — когда такой злобный и мелочный человек травит жизнь соседям, другое — когда он находится во главе страны.

И еще один момент. Может ли руководитель, который весь в прошлом, строить будущее? Конечно, нет. Он будет строить только прошлое, причем в той отвратительной версии, которую рисует ему его злобное мелочное сознание.

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