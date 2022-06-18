Мединский осудил НАТО и США за «стремление воевать до последнего украинца»

Оружие, которое НАТО и США поставляют Киеву, убивает мирных жителей, русских и украинцев, и ведет к затягиванию конфликта на Украине, сообщил глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский.

Мединский подчеркнул, что поставки оружия – «это не решение проблемы, это усугубление проблемы, это стремление воевать до последнего украинца». По его мнению, лишь «любовь к своей стране», уважение к своему народу и стремление достигнуть мира может заставить киевские власти сесть за стол переговоров. Мединский заявил, что Украина должна «руководствоваться собственными национальными интересами», а не «интересами тех стран и тех режимов, которые используют Украину и украинцев для ослабления России». Пока Киев позволяет использовать себя, «конфликт может продолжаться». Мединский напомнил, что мирные переговоры прервались по украинской инициативе.

Он указал, что российская сторона неоднократно выражала заинтересованность в том, чтобы рядом с ней находилась нейтральная и добрососедская страна, а не «антироссия, наконечник копья запада и НАТО, нацеленного нам в сердце», передает RT.

«Что касается Крыма и Донбасса, этот вопрос для РФ не существует. Крым – это суверенная часть России, закреплённая в Конституции, и воля народа была неоднократно выражена и на выборах, и на референдуме в полном соответствии с уставом ООН, в полном соответствии с прецедентным решением международного суда ООН, воля народа Крыма была зафиксирована», – сказал он, добавив, что непризнание Крыма рядом западных стран является крупнейшим нарушением международного права и принципов ООН».

Кроме того, он подчеркнул, что «в отношении Донбасса воля и позиция РФ также неизменны». По его словам, «народ сам хочет определять свою судьбу и готов защищать это с оружием в руках, что он и делал на протяжении восьми с лишним лет, подвергаясь перманентной вооруженной агрессии со стороны Украины». Как сообщил Мединский, решение международного суда ООН по Косову полностью легитимизирует ситуацию в Донбассе.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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