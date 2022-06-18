Обвиняемому в изнасиловании и пытках офицеру ВСУ устроили очную ставку с потерпевшей

В РФ завершено расследование уголовного дела против замполита ВСУ Сергея Батынского, который обвиняется в убийстве мужчины, изнасиловании его жены и пытках еще двух пленных, сообщил источник в правоохранительных органах.

Батынскому «предъявлено обвинение в новой редакции с уточнением содеянного и с уточнением новых обстоятельств совершенного преступления». Источник ТАСС сообщил, что состоялась «очная ставка с потерпевшей». Дело передадут «в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения».

Дело расследовано по факту обстрела мирных жителей, насильственных действий сексуального характера, изнасилования, ограничения свободы, издевательства над мирными жителями, угрозы убийством и убийства. Потерпевшая на очной ставке детально рассказала о преступлениях Батынского, который в полном объеме подтвердил ее показания. Адвокат украинского военного Игорь Вагин сообщил, что тот признает вину в полном объеме и раскаивается.

Напомним, по данным следствия, в начале апреля в Мариуполе военные 36 БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блок-поста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, «угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», а затем застрелил мужчину. Негативное отношение к потерпевшим Батынский мотивировал тем, что задержанные подозревались в сепаратизме.

По словам пленных, офицер злоупотреблял наркотиками, а после произошедшего его избили сослуживцы, которые даже предлагали его убить.

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