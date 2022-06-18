ЛНР указала на необходимость сделать украинский режим «беззубым»

Демилитаризация означает, что Украина становится безопасной для Донбасса, сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ.

Мирошник в эфире «Соловьев Live» подчеркнул важность слов Путина о том, что Россия выполнит все поставленные задачи специальной военной операции. Как указал Мирошник, «демилитаризация означает, что Украина становится безопасной, она не несет опасности для жизней жителей и Донбасса, и Херсона, Николаева, Запорожья», передает ТАСС.

По словам Мирошника, «украинский режим становится откровенно беззубым, а те люди, которые исповедовали идеологию украинского нацизма, просто будут бессильны». Он заявил, что «ничего другого для Украины не светит». «Вот это главный вывод из выступления президента», – сказал он, добавив, что «была четкая, понятная констатация посылов, которые крайне важно слышать жителям Донбасса».

Как указал Мирошник, глава российского государства «подчеркнуто сообщил о том, что свою судьбу люди на освобожденных территориях и, естественно, в республиках Донбасса, будут определять самостоятельно». Посол отметил, что «это одна из главных вещей, которую услышали жители Донбасса, которые смотрели телевизионную трансляцию с Питерского экономического форума».

Напомним, Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что задачи спецоперации будут решены, «спецоперация РФ в Украине – это решение суверенной страны, основанное на праве отстаивать свою безопасность».

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