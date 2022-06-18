 

Американский наемник рассказал о сдаче в плен в районе Харькова

18.06.2022, 3:10, Новости дня
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Наемник из США Энди Хьюин (Вин) рассказал о том, как сдался в плен российским войскам в районе Харькова.

Хьюин сообщил, что «провел один день» в отряде «Багет», который «относится, кажется, к СБУ, к разведывательному батальону». Наемники «были в лесной зоне под Харьковом», когда «вступили в бой с российскими военными». «Украинцы отступали, и нас попросили их прикрыть. Пока мы это делали, российские силы захватили нашу позицию. Нам пришлось отступить», – приводит его слова RT.

Хьюин и его сослуживец «около трех часов просидели в окопе, чтобы убедиться, что опасность миновала», а потом «еще часов пять пробирались через лес». В результате они «вышли к какой-то дороге и тогда уже сдались российским войскам».

Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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