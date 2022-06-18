Трамп посоветовал США быть аккуратнее в Украине из-за угрозы мировой войны

США следует быть аккуратными в ситуации вокруг Украины, чтобы не спровоцировать мировую войну, сообщил бывший глава американского государства Дональд Трамп.

«Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной», – сказал Трамп, выразив уверенность, что нынешней ситуации вокруг Украины не было бы, сохрани он пост президента США.

Трамп не исключил новой мировой войны «из-за того, как» США «управляются с этим». Он отметил, что США «выделяют 40 млрд долларов вдобавок к другим 16 млрд, получается 56 млрд». При этом Европа, по его словам, помогает лишь малой частью от того, что выделяет США, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что действующий президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря США о том, что Америка хочет победы Украины и ослабления России. Как пишут СМИ, Байден счел, что «министры зашли слишком далеко» и велел им «смягчить тон».

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