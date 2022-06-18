Мнение: Блокада Калининграда

ТАСС сообщил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов написал в своем Telegram-канале:

«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции».

Алиханов добавил, что запрет Литвы транзита в Калининград потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга – Балтийск новых судов.

Что это значит?

Антон Алиханов преувеличивает серьезность проблемы, чтобы добиться выделения денег из федерального бюджета на организацию поставок в область морским транспортов тех грузов, которые раньше поставлялись через территорию Литвы?

Или это сигнал Вильнюсу, что Россию вынуждают начать подготовку военной спецоперации России в Литве с целью пробить сухопутный коридор в Калининград?

А Литве зачем это обострение ситуации? Чтобы отвлечь Россию от спецоперации на Украине?

Фотография Калининграда отсюда

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