Мнение: Блокада Калининграда
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ТАСС сообщил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов написал в своем Telegram-канале:
«Литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что с 00:00 завтрашнего дня они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под европейские санкции».
Алиханов добавил, что запрет Литвы транзита в Калининград потребует срочную поставку на паромную линию Усть-Луга – Балтийск новых судов.
Что это значит?
Антон Алиханов преувеличивает серьезность проблемы, чтобы добиться выделения денег из федерального бюджета на организацию поставок в область морским транспортов тех грузов, которые раньше поставлялись через территорию Литвы?
Или это сигнал Вильнюсу, что Россию вынуждают начать подготовку военной спецоперации России в Литве с целью пробить сухопутный коридор в Калининград?
А Литве зачем это обострение ситуации? Чтобы отвлечь Россию от спецоперации на Украине?
Фотография Калининграда отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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