Сербский член президиума БиГ поблагодарил Россию за цену на газ

Российские энергоресурсы не имеют альтернативы, сообщил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Встреча прошла на полях ПМЭФ. Додик заявил, что Республика Сербская хочет «сохранить политику» и «не хотела присоединяться к санкциям». Он поблагодарил Путина за то, что оказалось «возможным сохранить цену газа на предыдущих условиях». «Мы хотим продолжить с инвестициями, мы сегодня говорили с господином Миллером о строительстве продолжения газопровода», – приводит его слова ТАСС.

Российские компании построят в Республике Сербской газопровод и две электростанции – «в окрестностях Приедора и в окрестностях Баня-Луки», сообщил Додик по результатам переговоров. Додик сообщил российскому лидеру, что против него и его окружения вводятся американские санкции, что дополнительно осложняет ситуацию перед предстоящими 2 октября выборами. Путин пригласил его в сентябре вновь приехать в Россию.

Путин на встрече с членом президиума БиГ выразил сожаление в связи с тем, что «в современных условиях с Боснией и Герцеговиной у нас есть определенные сложности, связанные с присоединением к санкциям». «Но мы знаем вашу позицию и высоко ее ценим. Но несмотря ни на какие сложности, отношения продолжаются и будут развиваться. Особенно с теми, кто хочет поддерживать эти отношения. А вы, насколько я знаю, как раз относитесь к таким людям», – приводит слова Путина РИА «Новости».

Напомним, осенью Путин встретился с членом президиума Боснии и Герцеговины в Кремле.

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