Мединский заявил о желании Польши восстановить Речь Посполитую

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский предположил, что Польша стремится восстановить Речь Посполитую.

Мединский на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что «Варшава и Краков исторически всегда хотели владеть Украиной и владеть русскими землями в Малороссии», причем «иногда это у них получалось». «Наверное, они мечтают о былых временах Речи Посполитой», – приводит его слова RT.

Он считает, что «это очень опасно в первую очередь для самой Украины». Мединский призвал Киев «задуматься». По его мнению, «все действия, которые предпринимает Польша сегодня, говорят об этом, о стремлении вернуться к Речи Посполитой, Великой Польше от моря и до моря».

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