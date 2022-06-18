Скандалы: Бизнес уходит от кризиса в тень

В кафе, ресторанах, гостиницах, частных клиниках, различных мастерских и сервисах одновременно «сломались» банковские терминалы

На фоне очередного экономического кризиса бизнес в российских регионах начал стремительно уходить в тень. В кафе, ресторанах, гостиницах, частных клиниках, различных мастерских и сервисах одновременно «сломались» банковские терминалы. Продавцы просят проводить оплату либо наличными, либо при помощи онлайн-переводов на карту физическому лицу. Государство оказалось перед сложным выбором: с одной стороны, надо приложить усилия для сохранения бизнеса, с другой – собрать налоги.

Массовый уход бизнеса в теневой сектор начался ещё в период пандемии коронавирусной инфекции, когда многие отрасли несли убытки. Новый экономический кризис заставил ещё большее число предпринимателей прятать доходы. Сами они объясняют, что работать полностью легально становится невыгодно.

Такую ситуацию отчасти породили сами власти: в марте Правительство России ввело мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей – он будет действовать до конца 2022 года. Плановые проверки сохранятся лишь в отношении небольшого закрытого перечня объектов, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Многие предприниматели сочли, что таким образом кабмин открыл зелёный коридор для перехода в теневой сектор.

Спрос на нал

Александр, управляющий одного из ресторанов в Казани, рассказывает, что терминал в заведении обычно работает несколько часов в день.

– У нас немаленький ресторан, поэтому выручку мы в любом случае должны показывать. Но сейчас многие оплаты осуществляются переводом на карту или наличными, – признаётся он в приватной беседе с «Октагоном».

По его словам, клиенты, как правило, соглашаются на такие формы оплаты. Если же вдруг случается конфликт на этой почве, то якобы сломавшийся банковский терминал становится рабочим. Такая теневая финансовая модель ранее активно применялась в южных регионах, где к этому уже привыкли. Сейчас практику перенимает Центральная Россия.

У Натальи из Ульяновска своя парикмахерская. В разговоре с «Октагоном» она призналась, что работает «пополам».

– Половина проходит через кассу, половина – в обход. Я знаю, что это неправильно, но если с каждой оказанной услуги я буду платить налоги, то через два месяца разорюсь, закрою свой бизнес и пойду на биржу труда получать пособие. Кому от этого станет лучше? – объясняет женщина.

Происходящие перемены могут быть связаны с ослаблением фискального контроля, предположил доктор экономических наук Дмитрий Назаров. Недавно он побывал в Махачкале, и нигде, кроме отеля, ему не довелось заплатить банковской картой, рассказал он.

«Порог, который подразумевает особый контроль со стороны Росфинмониторинга и ФНС, – не менее 100 тысяч рублей. Поэтому дробные небольшие платежи спокойно проходят, после чего обналичиваются без уплаты налогов», — Дмитрий Назаров, доктор экономических наук

– Отсюда следует, что интеллектуальные системы мониторинга транзакций работают по не очень эффективному алгоритму, – говорит Назаров.

Возрастающую популярность наличных подтверждают данные Центробанка: только с 1 по 9 июня объём наличности в обращении вырос на 150,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, показатель увеличился более чем в полтора раза.

Решили сэкономить

Когда экономика сталкивается с проблемами, первая реакция мелкого и части среднего бизнеса – частичный уход в тень, говорят специалисты. Уменьшение налоговых отчислений в числе прочего позволяет предложить конечному потребителю очень низкую цену, что особенно актуально в период, когда потребительская активность сильно падает, отмечает доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов.

«Поэтому в острой фазе кризиса сильно бороться с серой схемой работы малого бизнеса не слишком целесообразно. В любом случае это лучше, чем полное закрытие бизнеса», — Сергей Хестанов, экономист, доцент РАНХиГС

Источник «Октагона» в одном из региональных управлений налоговой службы рассказал, что фискальный контроль не упразднён:

– Число проверок сократилось, что многие предприниматели могли расценить как анархию, но это не так. Сбор информации о недобросовестных представителях бизнеса ведётся. Если, например, ресторан или автосервис уклоняется от уплаты налогов, то рано или поздно будет проведена контрольная закупка и бизнесмен на этом погорит – чаще всего так и бывает.

В Госдуме подтвердили, что в курсе распространения чёрных схем, позволяющих избегать уплаты налогов.

Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов в беседе с «Октагоном» предположил, что на выходе из пандемии представители сферы услуг решили с одной стороны сэкономить на зарплатных отчислениях, с другой – на оплате эквайринга, стоимость которого высока.

«Два процента эквайринга от оборота – а такова его стоимость сегодня – это как минимум 20 процентов прибыли для МСП. Очевидно, предпринимательское сообщество переплачивает банкам. Это подталкивает к наличным расчётам даже без использования теневых схем», — Артём Кирьянов, заместитель председателя думского комитета по экономической политике

– Вопрос о снижении стоимости эквайринга до одного процента актуален. К тому же система быстрых платежей, несмотря на рекламу и господдержку, внедряется достаточно медленно, поскольку именно клиент не проявляет заинтересованности, хотя для бизнеса это выгодно, – пояснил собеседник.

Он напомнил, что уход от налогов – дело достаточно опасное для предпринимателей, поскольку налоговые органы работают с объёмами больших данных качественно и по истечении небольшого периода времени анализ движения средств обязательно покажет сокрытие оборота. Риск-анализ фискальных органов делает неизбежным вопросы контролирующих органов к «оптимизаторам».

Эксперты полагают, что в текущей ситуации государству необходимо определить для себя приоритеты: ослабить контроль, чтобы малый бизнес смог выжить, или продолжать жёсткое налоговое администрирование, чтобы не провоцировать рост правового нигилизма.

– Тактически первый путь сохранит рабочие места и налоговые отчисления, но стратегически может привести к негативным результатам. Второй путь, наоборот, даст негативные последствия в краткосрочной перспективе, но позитивные – в долгосрочной, – пояснил «Октагону» генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский.

Возможен и компромиссный путь: жёсткое администрирование (а это проверки, уголовные дела и доначисления уклонистам) вместе с мерами прямой поддержки для сохранения рабочих мест. Это позволит сохранить и правовое сознание бизнеса, и дать ему пережить текущую ситуацию.

Михаил Белый

Оригинал материала: “Октагон”