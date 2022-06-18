Украина признала потерю половины военной техники

Украинские войска за время боевых действий потеряли до 50% военной техники, сообщил замглавы минобороны Украины Владимир Карпенко.

Карпенко отметил, что «говорит только о тяжелом вооружении». «На сегодняшний день мы имеем примерно 30–40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев. Таким образом мы потеряли примерно 50%», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на «Лигу».

Как сообщил Карпенко, Украина потеряла 1,3 тыс. БМП, 400 танков, 700 артиллерийских систем. Оценивая западные поставки, он сообщил, что Украина «получила большое количество систем вооружения, но, к сожалению, при таком массово расходуемом ресурсе они покрывают только 10-15% потребностей».

По его словам, Украине «нужна артиллерия, нужны артиллерийские боеприпасы, БМП, боевые машины, танки». Кроме того, «очень нужны системы ПВО и реактивная система залпового огня», сказал он, добавив, что ВСУ нужно восполнить 700 артиллерийских систем, которые были уничтожены в боях, а от Запада поступило только 100.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. На Западе договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтвердили официально. Так, Украина не получит штурмовые самолеты и танки.

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