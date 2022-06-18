Встреча Путина с военкорами прошла в укороченном формате из-за DDoS-атак

Встреча главы российского государства Владимира Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами прошла в укороченном формате из-за изменения графика, вызванного DDoS-атаками, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что «встреча с представителями СМИ состоялась, но в несколько укороченном формате». По его словам, «весь график президента, к сожалению, из-за позднего начала, вызванного кибератаками, сдвинулся». В результате «встречу пришлось укоротить немножко, потому что еще предстоят встречи», в частности, с членом президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорадом Додиком, сказал Песков.

Путин, как сообщил его пресс-секретарь, поприветствовал представителей СМИ, «состоялось краткое общение». Глава государства «ответил на ряд вопросов» и «отдельно подробно пообщался с некоторыми корреспондентами, которые приехали с передовой». По словам Пескова, полноформатная встреча пройдет «через пару недель в Москве», передает ТАСС.

Напомним, в пятницу сообщалось, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки. Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском экономическом форуме.

—