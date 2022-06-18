Украина пожаловалась на предложения «прекратить сопротивление»

Политики ряда арабских государств, стран Африки и Азии «вежливо попросили» Украину «просто прекратить сопротивление» российским силам, сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, «нереалистично предлагать то, что Украина пожертвует своими людьми, территорией и суверенитетом в обмен на номинальный мир». Он заявил, что «последние призывы к компромиссу являются лишь побочным эффектом растущей усталости», передает ТАСС со ссылкой на Foreign Affairs.

Он рассказал, что в беседах с ним «политики в странах Африки, Азии, арабских государств» начинали «разговоры с подтверждения поддержки перед тем, как сделать крутой поворот, вежливо попросив» Киев «просто прекратить сопротивление». Как сообщил министр, «это немыслимое предложение». По его словам, страны желают разблокирования экспорта зерна, «пожертвовав независимостью Украины».

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой. Он в своих жалобах западным партнерам заявил, что Россия «в самых важных частях линии фронта» превосходит Украину в артиллерии в 15 раз. СМИ заявили, что во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией.

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