 

Мнение: Британия выдаст Ассанжа на расправу в США

17.06.2022, 23:53, Разное
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Глава МВД Британии официально утвердил выдачу Джулиана Ассанжа на расправу в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.
Защита намерена подавать апелляцию, но вероятность ее позитивного исхода стремится к нулю.
Не для того фабриковали уголовное дело против Ассанжа в Швеции и Британии, чтобы сейчас его отпускать.
Демонстративное уничтожение Ассанжа очевидно служит цели запугать тех, кто задумал разоблачать военные преступления США и их сателлитов.
Также это наглядная демонстрация того, что ждет "альтмедиа" в прекрасном новом мире неолиберального тоталитаризма, где все, что не укладывается в повесточку современного Большого Брата, является "дезинформацией" носителей которой следует стигматизировать и ненавидеть.

Источник: Colonel Cassad



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