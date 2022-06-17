Мнение: Британия выдаст Ассанжа на расправу в США

Глава МВД Британии официально утвердил выдачу Джулиана Ассанжа на расправу в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Защита намерена подавать апелляцию, но вероятность ее позитивного исхода стремится к нулю.

Не для того фабриковали уголовное дело против Ассанжа в Швеции и Британии, чтобы сейчас его отпускать.

Демонстративное уничтожение Ассанжа очевидно служит цели запугать тех, кто задумал разоблачать военные преступления США и их сателлитов.

Также это наглядная демонстрация того, что ждет "альтмедиа" в прекрасном новом мире неолиберального тоталитаризма, где все, что не укладывается в повесточку современного Большого Брата, является "дезинформацией" носителей которой следует стигматизировать и ненавидеть.

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