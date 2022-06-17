 

Бедная Марина – Личное мнение

17.06.2022, 23:50, Разное
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Никита «Даже не знаю, как его представить» Джигурда рассказал о своих отношениях с олимпийской чемпионкой Мариной Анисиной.


Фото: Соцсети

Наговорил много всего и такого, что мне стало обидно за женщину.

Сначала процитирую Джигурду, хоть и не очень приятно это делать:

Мы, бывает, год не видимся тактильно. Мы каждый день созваниваемся по несколько раз, на видеосвязи, там я могу сказать: «Анисина, сиську покажи.

Она знает, что я железяка, что мне разрешено прощупать девчонок: и богиню Волочкову, и Леню за грудь, за попку, в ночных клубах. Но она знает, что в междуножный храм я не то что не войду ни к одной женщине, я мысли такой не допускаю.

Я детям сказал: у вас есть мой телефон. У меня нет. У меня нет той отцовской привязки к детям, как вот у многих мужчин. То есть я могу с детьми, могу без детей. Я от Анисиной богов своих люблю, но тоже по году не вижу. У меня нет трепета отцовского.

Прочитали? Стало неприятно? Задались вопросом: зачем Анисиной — некогда красивой, обаятельной женщине, олимпийской, между прочим, чемпионке — этот, мягко говоря, странный тип?

У него ведь ни денег, ни имени, ни даже желания проводить с ней время. Мелет языком что ни попадя, выжимает из себя — всеми забытого — какой-то эпатаж, который уже никого не торкает.

Дурь, в общем. Чисто дурь. И в этом дури Анисина зачем-то живёт.

Смотрите, какой она была до Джигурды:


Фото: Соцсети

Сломал. Джигурда Марину, как мне кажется, просто сломал, и она это зачем-то допустила.

Мы, женщины, — нежнее, в массе своей, мужчин. Прогнуть нас и сломать — легче. Особенно — если почва под ногами утеряна, что, подозреваю, и случилось в какой-то момент с Анисиной.

Уйдя из спорта, она не нашла себя и попала в лапы Джигурде, в сторону которого в другой период своей жизни даже не плюнула бы.

Но тут вляпалась, затянуло. Вряд ли уже выкарабкается.


Фото: Соцсети

Я хочу, чтобы некогда красивая, сильная и успешная Анисина послужила вам напоминанием о том, как важно для женщины иметь собственную почву под ногами: что-то, чем горит её душа, что-то, что она любит всем сердцем, и этим «что-то» ни в коем случае не должен быть только мужчина.

Любите, пожалуйста, своих мужчин на здоровье, но не только их. А себя любите больше. Всегда.

Иначе окажетесь в лапах того, кто вас, как минимум, недостоин.

Или уже?

Что там с личной жизнью у вас? Как дела обстоят? Кем ощущаете себя в нынешних отношениях?

Источник: Лена Миро



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