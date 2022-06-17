Власти Киева захотели переименовать названную в честь Толстого станцию метро

Киевские власти намерены переименовать станцию метро «Площадь Льва Толстого», соответствующий проект решения зарегистрирован в Киевсовете, сообщают СМИ.

Переименовать ряд станций метро хотят «в соответствии с результатами опросов». Так, станцию «Героев Днепра» намерены переименовать в «Героев Украины», «Минскую» – в «Варшавскую», «Берестейскую» – в «Бучанскую», «Площадь Льва Толстого» – в «Василия Стуса», «Дружбы народов» – в «Ботаническую», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страна.ua».

Напомним, украинская декоммунизация перешла в следующую фазу – дерусификации, полного отказа от русского на улицах городов, а прежде всего, Киева. Так, министерство образования Украины окончательно решило исключить из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир».

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