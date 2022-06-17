 

Захарова заявила, что Украины в прежних границах «больше нет и не будет»

17.06.2022, 23:30, Новости дня
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Украины в ее прежних границах «больше нет и не будет», сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила: «Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет и не будет». По ее словам, «это очевидно», передает ТАСС со ссылкой на Sky News Arabia.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщение о том, что Украина предлагает Соединенным Штатам заключить соглашение о газовом «ленд-лизе» с оплатой поставок СПГ через два года, выразил сомнение, что Украина «через два года вообще будет существовать на карте мира».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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