Скандалы: Расставили приоритеты

В Петербургском Купчино власти потратили на концерты больше, чем на ремонт дорог

Депутат из Петербурга обратил внимание на странные приоритеты администрации одного из муниципалитетов: на закупку билетов на концерты для раздачи жителям власти тратят больше, чем на благоустройство. Как сообщил «Новым известиям» главный редактор сообщества «Новости Купчино», депутат муниципалитета №72 Владимир Волхонский, речь идет о соседнем муниципальном образовании «Купчино». Район, который в Петербурге называют Купчино, разделен на несколько муниципалитетов.

Депутат отметил, что в 2022 году администрация МО «Купчино» потратила на закупку билетов для раздачи жителям около 26 миллионов рублей. Речь идет о тысячах билетов на различные мероприятия. При этом стоимость одного билета доходит до 3000 рублей, что довольно дорого, так как обычно муниципалитетам продают места на концертах и театрах с дисконтом.

«Закупка билетов — это стандартная практика для Петербурга, — говорит депутат, — вопрос в суммах, которые тратятся на это. Мы в своем МО тоже закупаем билеты, но делаем это раз в год и не за миллионы. Весь вопрос в распределении средств в МО «Купчино». Они тратят столько денег, а в районе ужасная ситуация с дорогами, за которые отвечает муниципалитет. Билеты покупают, а благоустройством не занимаются. Пока нет повода для официальных жалоб. Но есть вопросы. На городском портале на муниципалитет «Купчино» больше всего жалоб на благоустройство. Там висит масса незакрытых обращений от жителей».

По данным портала Госзакупок, администрация МО «Купчино» провела в этом году 19 закупок билетов на общую сумму 26 миллионов рублей. Почти все аукционы выиграла экскурсионная компания «Транзит тур лайн». При этом в 2022 году муниципалитет не провел еще ни одной закупки на благоустройство или ремонт проездов. В 2021 году было три контракта на благоустройство на общую сумму 43 миллиона.

В администрации МО «Купчино» не смогли прокомментировать «Новым известиям» такое распределение бюджетных средств, в муниципалитете заявили, что и.о. главы Константин Борисов находится на больничном.

Отметим, «Купчино» — не единственный муниципалитет с такой тягой к прекрасному. Например, МО «Смольнинское» так же тратит существенные средства на покупку билетов. Администрация в 2022 году потратила более 15 миллионов на приобретение билетов на концерты, спектакли, посещение экскурсий и аквапарка. Среди прочего муниципалитет купил билеты на спектакль «Моя жена — монстр» и концерт Big Love Show. Последнее мероприятие впервые провели в 2019 году, когда шла предвыборная кампания губернатора Александра Беглова. После этого концерт стал традиционным.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”