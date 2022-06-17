Мнение: 13 триллионов на дороги, деревянные подшипники и отечественные роботизированные склады

1. Развитие экономики России продолжается своим чередом – у нас по-прежнему открываются новые заводы, строятся крупные инфраструктурные проекты. Деньги у России есть. Вот, например, на строительство и ремонт дорог в ближайшие 5 лет выделят рекордную сумму. Цитирую блогера crusandr (ссылка):



На удивление малозамеченной и без подробностей 2 июня вышла новость о выделении беспрецедентной суммы 13 триллионов рублей на российские дороги в рамках пятилетнего плана на 2023-2027 гг. Попробую восполнить пробел и рассказать подробнее о планах и перспективах.

Сколько и откуда

О пятилетнем плане заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин доложил Президенту РФ на совещании 2 июня 2022 года. В рамках этого плана более 13,2 трлн рублей будет направлено на дорожное строительство, реконструкцию и ремонт в 2023-2027 гг. Из этой суммы 5,4 трлн рублей составят средства Федерального дорожного фонда, 7,2 трлн рублей — региональные средства, 436 млрд рублей — деньги Фонда национального благосостояния (выделенные на несколько проектов).

На что потратят

13 трлн пойдут на крупные проектах на опорной сети автомобильных дорог России – главных федеральных и региональных дорогах, на которые приходится львиная доля трафика и транспортной нагрузки. По данным Федерального дорожного агентства на 2021 год, протяженность опорной сети — 138 тыс. км, из них 61 тыс. км — федеральные трассы, 77 тыс. км — региональные дороги, из которых 14 тысяч км планируется передать в федеральную собственность. Кроме того, обсуждается вопрос о включении в опорную сеть 55 тысяч километров местных дорог в городских агломерациях, на которых проходят работы в рамках нацпроекта “Безопасные качественные дороги”.

Выделяемые деньги позволят построить и реконструировать более 4000 км трасс, еще около 3200 км расширят до 4 полос в рамках капитального ремонта, отремонтируют 650 мостов и 110 000 км дорог, возведут 46 обходов городов и населённых пунктов.

Интересно, что на том же совещании Президент поставил задачу привести 85% автомобильных дорог к нормативному состоянию, но это, скорее всего, уже не входит в 13 триллионов (кроме опорной сети). Для понимания масштаба: общая протяженность дорог России – 1 600 000 км, из них около 1 миллиона км – муниципальные дороги, около 540 тыс. – региональные дороги и 61 тыс. км – федеральные дороги.

Общий эффект от программы дорожного строительства и ремонта: быстро и резко повысить связанность территорий России, сократить время в пути, повысить комфорт перемещения, снизить издержки, раскрыть транзитный потенциал страны.

Важное дополнение: дороги в России строят и ремонтируют уже много лет, процесс этот не прекращается, а серьезный рост вложений начался несколько лет назад, об этом я писал статью с картой пару лет назад. Скажем, с итогами прошлого года и трех лет программы “Безопасные и качественные дороги” можно познакомиться здесь. Последняя новость принципиально и положительно отличается не только объемом финансирования, но и стратегическим подходом: главные, в том числе новые дорожные коридоры рассмотрены целиком, определен горизонт по срокам и источники финансирования.

2. Иностранец делает шариковый подшипник из дерева. Весьма познавательное видео, рекомендую (ссылка):







Деревянные подшипники широко используются до сих пор. Например, у нас в Петербурге подшипники из бакаута, железного дерева, ставят на подводные лодки проекта 636 «Варшавянка». Инженеры выбрали такое решение, чтобы лодка была ещё тише (ссылка).

3. В России начали делать роботизированные склады отечественного производства. Более того, этим занимаются сразу несколько компаний, то есть на рынке будет здоровая конкуренция (ссылка 1, ссылка 2).

Санкции санкциями, а развитие технологий идёт своим чередом.