Мнение: Ощущение от Мурза

Читаю Кенигтайгера-Мурза, он же Андрей Морозов, с усилием. Очень странное впечатление от его писаний: с одной стороны – интересно, и написано очень хорошим языком, внятно. С другой – как-то вымораживает его мотивация, ведь пишет натуральный “пёс войны”, который торчит в этом Донбассе с 2014 года. Зачем он там? Единственное объяснение – нравится гражданская война, война даже не украинцев и русских, а просто – русских с русскими, соревнование “кто больше убьет”. И Андрей этому помогает по мере сил. Но если до Февраля там все было достаточно вялотекуще – сейчас уже идет постоянная бойня (по его же собственным словам). И вместо того чтобы ужаснуться – он только еще больше втягивается.

Жалеет только об одном – не хватает разных приспособлений для убийств, надо больше. И очень подробно и толково расписывает – чего не хватает и почему, как горю помочь. На самом деле жуткое чтение.

И вот финал одного из его последних постов (из дневника, который он ведет в Живом Журнале, по старинке; раньше я б его за это похвалил, но сейчас и ЖЖ скурвился, не знаю, стоит ли).

“…нам придётся воевать без всякой мобилизации и военного положения в РФ. В ситуации, когда боевые действия с нашей стороны ведутся чудовищно недостаточными, слабо обученными и плохо оснащёнными силами. Соответственно, придётся как-то эти силы обучать и оснащать “на общественных началах”, чтобы понести поменьше потерь и убить при этом побольше нацистов. Победа нужна нам. Нашему государству Победа не нужна”.

Чудовищная патетика. Хотя при этом так и остается непроясненным – а что такое “победа”, да еще с большой буквы? Только зная в общем и целом весь дневник, можно предположить, что имеется в виду “исчезновение Украины”, ее вооруженных сил, ввод войск в Киев и полная оккупация Украины.

То есть они победой называют оккупацию. Мозг отказывается это воспринимать: примерно как слушать “Песню о любви” в исполнении вполне похожего на человека нежного юноши, где он сначала расписывает, как положено, всякие достоинства любимой, потом признается, что она его не любит и видеть не хочет, а в конце песни излагает свою мечту – подстеречь любимую ночью, связать, оглушить и изнасиловать. “Просто потому, что я ее люблю”. Это припев. И самое чудовищное – насильник на протяжении всей песни постоянно пытается вызвать жалость к себе: “я такой несчастный, я такой слабый; мне будет так трудно изнасиловать любимую мою!”

Ну вот какое все-таки будет общее ощущение, помимо непреходящего недоумения “ЧТО ЭТО??” Да только одно – тьфу, урод какой-то! И это все-таки – главное чувство после писаний Мурза.