 

Песенка спета: потерявшие российский рынок украинские артисты остались без работы

17.06.2022, 22:14, Разное
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После своего скандального ухода с российского концертно-гастрольного рынка Макс Барских, рэпер Потап, Тина Кароль, Alekseev, Верка Сердючка, группа “Океан Эльзы”, Иван Дорн и другие украинские антироссийски настроенные исполнители не остановились на своем решении больше не выступать у нас в стране, они еще начали хаять и оскорблять русских людей и все русское. Притом наивно полагая, что их творчество будет востребовано за границей так же, как когда-то в России, и что они все с тем же успехом смогут работать в своей стране.

Некоторые из них на антироссийском хайпе действительно определенное время держались на слуху в Европе, например, история с Тиной Кароль, которая 8 мая выступала с гимном Украины в Германии. Но совсем скоро эта повестка начинает набивать оскомину у европейцев, и подобные инфоповоды уйдут в лету вместе с творчеством горе-артистов.

Можно, конечно, разок-другой прокатиться с гастролями по другим странам, где живут советские иммигранты. Но постоянно это направление деятельности не будет “кормить”. А тем временем в их стране уже совсем не работает музыкальная индустрия, да и в лучшее время теперь можно будет проехаться с гастролями разве что по трем областям. Российский рынок теперь не вернуть. Здесь уже сами люди не хотят видеть и слышать ни их самих, ни творчество, что с их именами связано. И теперь для них настало время, как поет один известный исполнитель: “А денег ведь нам платят, как кот наплакал. Такой вот шоу-бизнес…”



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