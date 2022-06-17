 

Литва уведомила о прекращении транзита в Калининград санкционных товаров

17.06.2022, 22:10, Новости дня
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Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров с завтрашнего дня, попавших под санкции ЕС, сообщил губернатор области Антон Алиханов.

По его словам, под запрет транзита через Литву попадет до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы и металлы, передает РИА «Новости».

Он также указал, что решение Литвы потребует срочной постановки на линию Усть-Луга-Балтийск новых судов.

«Калининградские власти считают решение Литвы о запрете транзита экономическим удушением региона и будут добиваться пересмотра», – сообщил Алиханов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какие шаги были сделаны для усиления транспортной и энергетической безопасности региона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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