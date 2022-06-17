 

Президент Армении поблагодарил Россию за остановку войны в Карабахе

17.06.2022, 22:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава российского государства Владимир Путин встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном на полях Петербургского международного экономического форума.

«Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении», – сообщил Путин, добавив, что в Москве «настроены на то, чтобы развивать отношения партнерские». Россия «заинтересована в том, чтобы ситуация» в Армении оставалась «стабильной, гарантировала бы поступательное развитие», сказал он. Путин отметил, что Армения – стратегический союзник России, Москва «ценит это», передает РИА «Новости».

Президент Армении выразил признательность президенту РФ за усилия, приведшие к остановке войны в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Напомним, как заявил глава МИД Армении Арарат, Армения надеется, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.20 / Fox News – американские эксперты назвали российскую вакцину обнадёживающей

23.04.21 / Три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург

05.11.20 / Independent – протестующие жгут флаги США в ожидании окончательных результатов президентских выборов

18.05.21 / Разработчиков «Спутника V» наградили за служение идеалам гуманизма

30.11.20 / Санду назвала «нечестным» долг Молдавии перед Газпромом

20.11.21 / Состояние здоровья удерживаемого РФ крымского татарина Гафарова существенно ухудшилось – Денисова

02.02.22 / Небензя подчеркнул отсутствие в Минских соглашениях обязательств России

07.06.21 / Бренд Ford представит недорогой компактный пикап Maverick 2022 года

17.02.21 / Стало известно о планах Ростеха по оптимизации ОАК

23.02.21 / Под крики “Ганьба!” Стерненко приговорили к семи годам тюрьмы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика