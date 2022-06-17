Президент Армении поблагодарил Россию за остановку войны в Карабахе

Глава российского государства Владимир Путин встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном на полях Петербургского международного экономического форума.

«Понимаем все, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении», – сообщил Путин, добавив, что в Москве «настроены на то, чтобы развивать отношения партнерские». Россия «заинтересована в том, чтобы ситуация» в Армении оставалась «стабильной, гарантировала бы поступательное развитие», сказал он. Путин отметил, что Армения – стратегический союзник России, Москва «ценит это», передает РИА «Новости».

Президент Армении выразил признательность президенту РФ за усилия, приведшие к остановке войны в Нагорном Карабахе, передает ТАСС.

Напомним, как заявил глава МИД Армении Арарат, Армения надеется, что российский миротворческий контингент сможет восстановить статус-кво в Нагорном Карабахе, который был нарушен в конце марта вторжением азербайджанских войск в село Парух.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев.

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