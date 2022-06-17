Мнение: «Бесконечный» украинский конфликт подтачивает единство Запада

Избиратели в США и Европе, испытывающие всевозрастающие экономические трудности, могут утратить интерес к поддержке Киева, считает обозреватель CNN Дэвид Андельман. В результате, на его взгляд, дальнейшая западная помощь для Украины рискует оказаться под вопросом.



AP

Западные избиратели, столкнувшись с растущими ценами на энергоносители и усиливающейся инфляцией, вызванной санкциями против России, могут «потерять аппетит» к украинскому кризису. Особенно в свете того, что обе стороны «стремятся к затяжной патовой ситуации», пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман.

«Проблема в том, что затраты на этот конфликт, в первую очередь для европейцев, могут в недалёком будущем начать пересиливать желание — а, следовательно, и способность — Европы и Америки их покрыть», — рассуждает журналист. По его словам, страх перед «бесконечной борьбой и издержками» особенно остро ощущается во Франции, которую в эти выходные ждут «жёсткие общенациональные выборы за контроль над парламентом».

Между тем Германия предупреждает, что отправка Киеву тяжелого вооружения — от больших самоходных гаубиц до реактивных систем залпового огня — может начаться не ранее осени. Другие страны также не спешат помогать ВСУ, подчёркивает Андельман.

«Если Европа начнёт сдавать назад, единственным реальным источником Украины могут стать США. Поэтому возникает вопрос: когда иссякнет американское терпение с учётом того, что экономические издержки продолжают расти вместе с ценами на нефть?» — риторически спрашивает автор статьи.

Он обращает внимание, что давление санкций ощущает не только Россия, но и вся Европа. При этом сам конфликт постепенно покидает информационное пространство, особенно в США. Впервые с начала спецоперации Украина больше не входит в пятерку самых популярных запросов американцев в интернете.

Именно поэтому, на взгляд журналиста, большое значение имеют две предстоящие встречи. 23 и 24 июня Европейский совет соберётся, чтобы оценить заявку Украины на статус кандидата в ЕС, против чего выступают некоторые участники блока, в том числе Дания и Португалия.

Затем в Мадриде пройдёт саммит НАТО, на котором США собираются увеличить давление на союзников и заставить их увеличить реальную помощь Киеву. Эта задача стала особенно важной после того, как китайский лидер Си Цзиньпин пообещал поддержать «суверенитет и безопасность» России, поясняет автор статьи.

На недавней встрече с Владимиром Зеленским лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии заверили, что они по-прежнему «полны решимости принять вызов» со стороны Москвы. Но для этого Западу «необходимо продержаться дольше, чем РФ с её способностями и стремлением к разгрому и полной победе», заключает Дэвид Андельман.