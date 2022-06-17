 

Мнение: «Бесконечный» украинский конфликт подтачивает единство Запада

17.06.2022, 21:47, Разное
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Избиратели в США и Европе, испытывающие всевозрастающие экономические трудности, могут утратить интерес к поддержке Киева, считает обозреватель CNN Дэвид Андельман. В результате, на его взгляд, дальнейшая западная помощь для Украины рискует оказаться под вопросом.


AP

Западные избиратели, столкнувшись с растущими ценами на энергоносители и усиливающейся инфляцией, вызванной санкциями против России, могут «потерять аппетит» к украинскому кризису. Особенно в свете того, что обе стороны «стремятся к затяжной патовой ситуации», пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман.

«Проблема в том, что затраты на этот конфликт, в первую очередь для европейцев, могут в недалёком будущем начать пересиливать желание — а, следовательно, и способность — Европы и Америки их покрыть», рассуждает журналист. По его словам, страх перед «бесконечной борьбой и издержками» особенно остро ощущается во Франции, которую в эти выходные ждут «жёсткие общенациональные выборы за контроль над парламентом».

Между тем Германия предупреждает, что отправка Киеву тяжелого вооружения от больших самоходных гаубиц до реактивных систем залпового огня может начаться не ранее осени. Другие страны также не спешат помогать ВСУ, подчёркивает Андельман.

«Если Европа начнёт сдавать назад, единственным реальным источником Украины могут стать США. Поэтому возникает вопрос: когда иссякнет американское терпение с учётом того, что экономические издержки продолжают расти вместе с ценами на нефть?» риторически спрашивает автор статьи.

Он обращает внимание, что давление санкций ощущает не только Россия, но и вся Европа. При этом сам конфликт постепенно покидает информационное пространство, особенно в США. Впервые с начала спецоперации Украина больше не входит в пятерку самых популярных запросов американцев в интернете.

Именно поэтому, на взгляд журналиста, большое значение имеют две предстоящие встречи. 23 и 24 июня Европейский совет соберётся, чтобы оценить заявку Украины на статус кандидата в ЕС, против чего выступают некоторые участники блока, в том числе Дания и Португалия.

Затем в Мадриде пройдёт саммит НАТО, на котором США собираются увеличить давление на союзников и заставить их увеличить реальную помощь Киеву. Эта задача стала особенно важной после того, как китайский лидер Си Цзиньпин пообещал поддержать «суверенитет и безопасность» России, поясняет автор статьи. 

На недавней встрече с Владимиром Зеленским лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии заверили, что они по-прежнему «полны решимости принять вызов» со стороны Москвы. Но для этого Западу «необходимо продержаться дольше, чем РФ с её способностями и стремлением к разгрому и полной победе», заключает Дэвид Андельман.



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