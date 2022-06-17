 

Скандалы: «Да ему все равно, куда ехать!»

17.06.2022, 21:45, Разное
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Сеть обсудила участие Киркорова в ПМЭФ

Удивительный состав гостей Петербургского международного экономического форума не прошел мимо социальных сетей. Блогеры вне зависимости от политических предпочтений, задаются одним и теми же вопросами: почему чуть ли не главной фигурой на таком серьезном мероприятии стал Филипп Киркоров? Или: что делает на Форуме делегация движения «Талибан», которое вроде бы до сих пор считается террористической организаций, запрещенной в России? Какими достижениями в области экономики Киркоров и талибы могут поделиться с россиянами?

Особый восторг вызвало анекдотическое известие о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Филипп Киркоров подписали на ПМЭФ соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Публицист Олег Пшеничный саркастически намекает на то, что состав участников Международного экономического форума «слабоват»:

«Хотя уже приехала и мощно выступила Мария Захарова, и в кулуарах своё интервью об экономике дал Филипп Киркоров, остаются вопросы.

Где Волочкова? Почему молчит Лоза? Где, в конце концов, отсиживается Валентина Терешкова? Не представлены экономисты-общественники, ну вот хотя бы Александр Андреевич Залдостанов. А ведь говорят, что в эту суровую эпоху РФ должна мобилизовать всё лучшее, что у неё есть. Нет, товарищи, так суверенную экономику не построить!»

Впрочем, бард Юрий Лоза вовсе не молчит. По поводу участия Киркорова он высказался вполне однозначно:

«Да он поедет на какой угодно форум — ботаников, физиков или химиков. Ему все равно куда ехать. Главное, в телевизор попасть.

Вот что Киркоров может рассказать участникам экономического форума? Ничего! Если бы мне предложили туда поехать, то я бы отказался. Но я со своим экономическим образованием хотя бы понимал, о чем там люди толкуют. И сам смог бы поддержать разговор. А Киркоров этого сделать не может, поскольку ничего не смыслит в этой сфере…»

А вот канал «Бородатый сибиряк» вообще предлагает отказаться от проведения таких мероприятий:

«Можно как угодно относиться к ПМЭФ. Например, считаю разумной идею просто раз в год собирать со всех уважаемых людей по миллиону — а форум не проводить вовсе. Деньги — в бюджет РФ.»

Эту идею поддержал журналист Игорь Шулика:

«Я бы тоже собирал бы по миллиону больным детям вместо форумов. Особенно сейчас, когда очень прямо надо, а благотворительность волком воет.

Но вот оставил бы точно что-то для региональных брендов. Чтобы Собчак, Киркоров и прочие знали, что такое Сибирь и где находится Енисей, а также то, что это не только река, но и футбольный клуб.

Потому что если знать Россию, знать регионы, то легче расстанешься с миллионом на благотворительность вместо форумов…»

Кстати, Киркоров не только подписывал на форуме документы особой важности, но и отказался отвечать на вопросы журналистов об его отношении к спецоперации. По этому поводу гражданская активистка и, кстати, участница Форума, Кристина Потупчик недоумевает:

«Журналисты на ПМЭФ решили принудить Киркорова к гражданской позиции. Нашли до кого докопаться, чтоб новость сделать. Ну, идите ещё у соды говорящей коммент попробуйте взять, у моржа газпромовского или ещё какого-нибудь интерактивного экспоната. Робот Дуняша у вас там прямо из «зловещей долины» приехала, например.

Это новая дурацкая привычка — прижимать любого публичного человека к стенке с криками «Определись»? Кто хотел, те уже определились и высказались, а мнение молчащих, как и они сами, интересовать не должно. Филипп Бедросович ещё не решил, сколько блесток будет на его костюме на концерте в «Донбасс Арене», а вы от него политический манифест уже просите…»

Иван Зубов

Оригинал материала: “Новые Известия”



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