Мнение: Грозит ли голод Британии, Япония осталась без курильской рыбы и новое название Макдоналдса

1. В Британии заявили о риске возникновения «глобального дефицита продуктов» в отдельных регионах страны. Возможно, дефицит удастся компенсировать импортом (ссылка). Цитирую комментарий блогера Павла Шипилина (ссылка):



Британии грозит голод.

Как ни крути, а у нас такая новость воспринимается со скепсисом. Даже мной, умеренно злорадным борцом за всемирную справедливость. С Африкой все понятно, там проблемы с едой возникают часто. Но голод в доброй старой Англии? Да ну, не может быть.

Однако об этом пишут сами британцы. И не какая-нибудь бульварная газетенка, а респектабельная The Telegraph.

Компания CF Fertilizers объявила о закрытии рядом с городом Честер крупнейшего в стране завода, обеспечивавшего сельскохозяйственные угодья азотными удобрениями. В организации уточнили, что больше не могут позволить себе содержать предприятие в условиях взлетевших цен на газ и высоких экологических налогов.

Заместитель главы Национального союза фермеров Том Брэдшоу заявил, что новость об остановке фабрики стала еще одним ударом для британских фермеров, которые и так страдают от невероятно высокой инфляции.

Разумеется, такие сведения нет-нет да и поступали раньше. Все же при капитализме банкротства крепких на первый взгляд предприятий не такая уж редкость. Но тут, похоже, намечается идеальный шторм.

По словам специалиста из Конфедерации сельскохозяйственной промышленности Джо Гилбертсона, нехватка азотных удобрений повлияет на стоимость молока, мяса и хлеба. По его словам, импорт зерна сейчас крайне затруднен из-за обострения украинского кризиса. Эксперты считают, что высокая стоимость удобрений, цена на которые выросла больше чем втрое с допандемийных времен, не позволит выращивать достаточно пшеницы для производства мучных изделий.

Но это не единственный удар по британскому продуктовому рынку. Есть и помощнее.

Глава Национального союза фермеров Майнетт Баттерс объяснила, что ситуацию усугубляет неурожай в Китае, а также запрет на вывоз зерновых из Индии. Кроме того, рынок оказался в крайне затруднительном положении из-за отсутствия поставок из России и Украины, занимавших 30 процентов этого рынка, говорится в публикации. «Люди думают, что мы можем просто взять и импортировать то, что не производим. Но это не так. В некоторых регионах будет глобальный дефицит», — спрогнозировала Баттерс.

Откровенно говоря, я все же не верю, что в Британии начнется голод, даже «в некоторых регионах». Как-то все образуется. Но с другой стороны, мир настолько стремительно меняется, что может случиться всякое. Если европейцев призывают мыться пореже и ездить помедленнее, если Венгрия ставит заслон перед соседями, которые повадились ездить заправляться на ее бензоколонки, то дело явно пахнет керосином.

Публикации на тему возможного дефицита еды в Великобритании далеко не единичны. В некоторые из них британские журналисты даже вставляют фото Путина на фоне пустеющих полок магазинов (ссылка). Мол, в тяжёлых временах виноваты не местные некомпетентные власти, не зелёная энергетика, не выход из ЕС и не приказы из США. Во всём виноват Путин: опять эти русские варвары, как и в США, протянули свои длинные руки и обложили невинного западного обывателя коварным несправедливым налогом.

2. В связи с недружественными и нечистоплотными действиями Японии Россия запретила японским рыбакам ловить рыбу у Курильских островов. В соцсетях простые японцы выражают своё неудовольствие по этому поводу (ссылка):



Пользователи Twitter (заблокирован на территории РФ) из Японии выразили свое отношение на решение России приостановить реализацию российско-японского соглашения в области промысла морских ресурсов. Ранее власти РФ пришли к такому выводу из-за невыполнения японской стороной своих финансовых обязательств по договору.

«Вот вам и весь результат нашей никчемной дипломатии. Честно говоря, я думал, что Россия раньше соберется с мыслями. А тут она немного подзадержалась. Но все же выступила!» — прокомментировал fuugetu1967.

Другой пользователь уверен, что такое решение принято из-за ситуации вокруг Украины. Он считает, что эти ограничения целесообразны в сложившейся ситуации, «а чего можно было ожидать, если мы сами полезли в этот украинский конфликт?! Вот и получили!», — написал hit_the_jackpot.

Пользователь kvansan предрек повышение цен на морепродукты в стране. «Ну что, дождались? Теперь-то крабы и икра морских ежей точно подорожают!», — написал он.

«Вот тебе и далекая Россия! А как близко она оказалась к нашим интересам!», — отметил momojyuku. Один из пользователей соцсети считает, что во избежание таких запретов нужно вовремя исполнять условия по обязательствам. «Чтобы нашим бедным рыбакам избежать претензий, а тем более преследований со стороны российских властей, лучше нам твердо соблюдать все условия соглашений с ними по квотам, срокам лова, а также по выплатам компенсаций», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила действие российско-японского соглашения, позволяющего рыбакам из Японии осуществлять промысел у южных Курильских островов. Такое решение было принято в связи с невыполнением японской стороной своих финансовых обязательств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

3. Народ обсуждает новое название сети ресторанов бывшего Макдоналдса в России, «Вкусно и точка». В основном отзывы негативные (ссылка 1, ссылка 2). Приведу здесь комментарий Виктора Мараховского (ссылка 3):

Минутка креатива.

Это, ув. друзья, всё ничтожные мелочи, но всё-таки новое название макдака впечатляет. Оно наглядно показывает, чего на самом деле стоит отечественный креативный класс со всеми гениальными маркетологинями и биспащадными пеарщицами (спойлер: передирать западные оригиналы в ноль, много себя хваля по пути и восторженно требуя денег).

И вот им понадобилось что-то родить самим, и они родили.

«Пошли во Вкусноиточка» – звучит как имя малоприятного ацтекского божества.

Часть аналитиков попросту не поверила, что такое сомнительное название для бывшего Макдака придумали по ошибке. Поэтому появились теории, что тут действует какой-то хитрый план.

По одной версии, это название временное, максимально нелепое и непохожее на «Макдоналдс», а ввели его, чтобы российские клиенты поскорее забыли о связи сети с Макдаком и дискредитировавшими себя США. Через какое-то время сеть ещё раз переименуют, чтобы ещё сильнее замести следы.

По другой версии, это тайная договорённость с самим «Макдоналдсом», который не хочет, чтобы его российский наследник стал самостоятельным и успешным брендом. Мол, в Макдаке хотят выждать время, вернуться потом в Россию и выкупить свои торговые точки обратно.

А что вы думаете, коллеги? Стоит ли ходить во «Вкусно и точку», нормальное ли название?