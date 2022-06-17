Аномальная жара вызвала массовый падёж скота в США

Рекордное повышение температур, с которым столкнулись Соединённые Штаты, оказалось смертоносным для домашних животных. Только в одном Канзасе, который является ключевым производителем говядины в стране, погибли не менее 2 тыс. коров, пишет The Guardian.



AP

Рекордная жара, охватившая США, оказывает смертельное воздействие на домашний скот. В штате Канзас зафиксировали гибель не менее 2 тыс. голов крупного рогатого скота, пишет The Guardian.

На этой неделе Национальная метеорологическая служба (NWS) предсказала экстремальное повышение температуры в некоторых частях побережья Мексиканского залива и на Среднем Западе. Кроме того, власти рекомендовали 100 млн. американцев оставаться дома, чтобы справиться с погодной аномалией, отмечает издание.

Зной также серьёзно ударил по Канзасу. Штат входит в список крупнейших производителей мяса в стране. Коров в нём проживает вдвое больше, чем людей, а говядина входит в число основных статей экспорта, поясняет The Guardian.

По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), с 1960-х периоды аномальной жары в стране неуклонно возрастают по частоте, продолжительности и интенсивности. За это время их ежегодное количество увеличилось с двух до шести.

Более того, согласно исследованиям, в настоящее время сезоны аномальной жары сохраняются дольше, чем в прошлые десятилетия. Если в 1960-х они длились около 20 дней, то к 2010-м их средняя продолжительность достигли 70 дней.

«Очевидно, что проблема теплового стресса домашнего скота (и человека, если уж на то пошло) будет становиться все более сложной задачей для животноводов по мере глобального потепления», — считает исследователь климата и профессор Эдинбургского университета Филип Торнтон. Год назад он выпустил доклад, посвящённый этой проблеме.

Эксперт предлагает улучшить системы вентиляции и охлаждения, чтобы справиться с тепловым стрессом. Но он добавляет, что в результате придётся нести дополнительные издержки. А это ещё сильнее подорвёт положение фермеров, которые уже столкнулись с нехваткой корма для скота из-за российско-украинского конфликта, считает издание.

Вместе с тем, по мнению Торнтона, для борьбы с аномальной жарой необходим глобальный подход. «В долгосрочной перспективе наиболее эффективным решением этой проблемы является удвоение наших коллективных усилий по максимально быстрому и всестороннему сокращению выбросов парниковых газов», — подчёркивает он.