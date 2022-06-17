 

«Мой кот переходит на сухой корм отечественного производства» – Греф прокомментировал ипотеку под 7 процентов

17.06.2022, 20:22, Разное
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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что выдача ипотечных кредитов под 7% годовых крайне негативно скажется на доходах кредитной организации.

– Мы, как крупнейший российский банк, конечно же последуем рекомендации Владимира Владимировича Путина и незамедлительно снизим ставку по льготной ипотеке. Но нужно понимать, что «Сберу» это будет стоить сотни миллионов недополученной прибыли. Ничего, затянем потуже пояса, оптимизируем расходы. Я готов начать с себя – со следующей неделе мой кот переходит на сухой корм отечественного производства, – сказал Греф в эфире «Первого канала».

По оценкам экспертов, до конца года более миллиона российских семей смогут улучшить свои жилищные условия благодаря понижению ставки:

– Это прекрасная идея, это только вокзальным полудуркам кажется, что два процента – это мало. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Москве составляет 10 миллионов рублей. Соответственно, граждане благодаря инициативе Президента смогут экономить до 200 тысяч ежегодно. А банкиры в России и так зажрались, их давно пора поставить на место , – написал экономист и депутат государственной думы Михаил Делягин в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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