Скандалы: Скоро жечь начнут?

Из библиотек Челябинска изымают книги неугодных авторов

Произведения оппозиционно настроенных писателей Быкова, Глуховского и Акунина решено изъять из открытого доступа в одной из челябинских библиотек. Удивительное сообщение, вывешенное на сайте одной из челябинских библиотек, публикуют социальные сети. Многим читателям это напомнило и массовое сожжение книг неугодных авторов в фашистской Германии, и массовое изъятие книг неугодных же авторов в СССР. А кто-то вспомнил, как в начале 2000-х активисты молодежного провластного движения «Наши» проводили шумные акции по уничтожению «плохих» книг. К примеру, Владимира Сорокина…

Однако обращает на себя внимание тот простой факт, что времена радикальным образом изменились, и никакие цензура, сожжение или изъятие сегодня уже не смогут запретить людям читать те книги, которые они хотят. Ну разве что, они потратят чуть больше времени на их приобретение или скачивание. Так что ничем кроме как глупостью это решение челябинских библиотекарей назвать невозможно. Вот только несколько комментариев к этой новости:

— Да уж. Того гляди на площадях неугодных авторов жечь начнут.

— Я после школы несколько месяцев в районной советской библиотеке работала. И нам список пришел сверху: изъять из фонда книги Максимова, Владимова, Виктора Некрасова, Войновича, не помню еще кого, длинный был список, мама его в «Хронику текущих событий» (оппозиционная подпольная газета, тайно издававшаяся в СССР в 1970-80-е годы) передала, полстраницы занял. А несколько книжек я, пользуясь случаем, украла. Но что характерно, читатели не стучали. Может, не знали просто.

— Совок запрещал не только антисоветские, но и вполне советские книги авторов, которые стали антисоветчиками. Войнович был успешный советской писатель, Галич еще более, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова — вообще военная классика, Сталинская премия, экранизация и все дела. И вот это все, прошедшее советскую цензуру и опубликованное в советских издательствах, изымалось из библиотек, когда авторы стали писать другие книжки, в СССР не публиковавшиеся. Сейчас Акунина и прочих убирают из библиотек ровно так же, по политическим причинам. И твое красноречивое молчание этого факта никак не отменяет.

Оригинал материала: “Новые Известия”