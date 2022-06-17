Отказ «Мегалайну» по Горской продемонстрировал наплевательское отношение чиновников Петербурга к инвесторам

Администрация Петербурга расторгла соглашение о намерениях по промзоне «Горская» с компанией «Мегалайн». При этом организация уже потратила 200 млн рублей на разработку проекта реновации бывшей промзоны в Курортном районе. На примере «Мегалайна» раскрывается отношение чиновников из администрации Александра Беглова к бизнесу и инвесторам, отмечают СМИ.

В рамках ПМЭФ-2022 власти Петербурга подписали соглашение о намерениях о партнерстве по реновации промзоны «Горская» с «Яхт-клубом Санкт-Петербурга». Ранее компания «Мегалайн» планировала создать IT-кластер на вверенной территории и планировала вложить в проект более 200 млрд. Однако Смольный предпочел другого инвестора-исполнителя, который готов вложить в проект только 10 млрд рублей.

Инцидент получил огласку в СМИ. В комментарии для журналистов глава комитета по инвестициям Петербурга Роман Голованов объяснил, что соглашение о намерениях – такой документ, который власти могут расторгнуть. Потери «Мегалайна», которому не собираются компенсировать издержки, Голованов прокомментировал сдержанно:

«Подписывая любое соглашение, каждый инвестор берет обязательство подготовить материалы. Это нормальная работа», – заявил он.

Сложившаяся ситуация указывает на то, что чиновники Смольного не готовы брать ответственность на себя в рамках подписываемых договоренностей. Все сопряженные с бизнесом риски перекладываются исключительно на инвесторов. В итоге есть риск, что многие из них не захотят вкладывать деньги в развитие города. У них нет гарантий того, что администрация Александра Беглова сдержит свое обещание.

Генеральный директор «Мегалайна» Геннадий Корупятник назвал отношение Смольного к инвесторам «деструктивным». В других регионах ситуация кардинально отличается. Например, губернатор Ленобласти Дрозденко фактически сам проявил инициативу для создания проекта в вверенном ему субъекте вместе с «Мегалайном».

Корупятник также сообщает, что с проблемами столкнулись и другие организации. В Санкт-Петербурге достаточно сложно реализовывать проекты, а власти не проявляют интерес к проектам на должном уровне. Среди потерявших желание сотрудничать со Смольным не только небольшие подрядчики, но и крупные. Например, РЖД.

«У нас была встреча в рамках ТПУ, и они жаловались, что невероятно сложно что-либо согласовать с городом, и притормозили свою активность», – рассказал предприниматель.