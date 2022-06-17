Мнение: Имидж и тип

Друзья, мне часто пишут, как люди помогают друг другу определять тип имиджа по системе 12 типов.

Никто, включая меня, не может запретить подобные эксперименты.

Но вы должны понимать вот что.

Если человек пишет свое мнение, что за тип на фото: Глина или Эфир, это его личное мнение.

Таких мнений может быть много, даже у меня в комментариях при ответе на подобный вопрос мнения комментаторов часто разнятся. Тип один, а мнений много, потому что многие тип определять не умеют.

Цель предстоящего курса – сделать так, чтобы большинство участников получили ясное представление и не метались по кругу 12 типов с севера на юг, на восток и запад, ища тип, чтобы находили тип сразу или выбирали из соседних. Бывают изредка очень сложные случаи, обычно у очень обаятельных людей или наоборот с очень запущенным имиджем, когда тип определить непросто. Но в большинстве случаев это доступно. И определяющим не хватает простых знаний, чтобы делать это уверенно.

На сегодняшний день ни у кого этих знаний нет. У самых внимательных читателей блога есть только частично. После курса запас знаний у участников должен пополниться, мы легко проверим это, когда будем публично определять типы имиджа после курса. У меня в ящике личных сообщений сотни писем, где авторы просто шлют свои фото и просят определить тип. Потом этим займемся.

Возвращаясь к “консультантам”. Если вы в общем ряду гадаете “что за тип?” это просто дискуссия или игра в ребусы. Это интересно читать. Даже мне интересно.

Если же вы презентуете себя как “комментатора Эволюции” и выступаете как эксперт, давая консультации по типам имиджа, не важно платно или бесплатно, вы не только морочите голову людям, но и нарушаете правила и законы. Если вы вдруг и правда были комментатором, вы им больше не будете.

Если вы про профессии стилист и заявляете, что изучили мою систему имиджа, вы обманываете людей. То, что вы стилист, не открывает вам понимания конкретной системы. Даже если у вас положительный опыт и хороший вкус, что у стилистов бывает не так часто, вы можете подобрать подходящую одежду, но это не значит, что вы попадете в тип.

Например.

Хорошие стилисты совершенно резонно руководствуются представлениями о золотом сечении и правильных пропорциях тела и лица. Если у человека завален подбородок, они не предлагают ему поднять волосы на макушке, понимая, что это увеличит диспропорцию. Мужчине с таким подбородком они предлагают подумать о бороде. Женщине советуют челку округлой формы, тем и другим треугольные вырезы. Есть множество приемов, позволяющих визуально скорректировать недостатки, и хорошие стилисты этими приемами владеют. Толстобедрым зрительно увеличивают верх, пузатым низ и так далее. Груши, яблоки, вот это вот все. Людям с красноватой сосудистой сеткой на лице не советуют красные волосы, а бледно-зеленым не рекомендуют слишком холодный блонд. Весна, лето, осень, все в курсе этих систем. Если стилист не видит очевидных, бросающихся в глаза недостатков и способен усилить их неправильным цветом и фасоном, это не стилист.

Но к системе 12 типов это не имеет отношения.

Эта система не про коррекцию недостатков, а про нахождение образа и умение его интегрировать в идентичность, благодаря чему вы можете стать красивым или даже очень красивым.

В предыдущем посте комментаторы привели много отличных, очень показательных примеров перерождения людей из некрасивых в красивых.

Для этого очень мало визуально скорректировать пропорции, хотя это никогда не будет лишним.

Просто этого очень мало.

Более того. Те стилисты и нестилисты, которые не понимают, насколько важен правильный образ, часто предлагают корректировать недостатки за счет разрушения образа.

Например, желая увеличить объем волос женщины с тяжелым подбородком, они могут предложить ей пышные кудри на макушке. Или огромные серьги. А чтобы уравновесить большой нос – увеличить иньекциями и блеском губы. Сделать яркий макияж глаз.

Из такой женщины получается мужчина-трансвестит.

При этом она могла бы быть очень красивой женщиной, будь у нее нормальная прическа и макияж.

Практически с любой конституцией человек может стать красивым.

Некоторые стилисты, точнее люди называющие себя так, часто идут по кратчайшему пути к воображаемой цели. Женственную надо? Накрутим бантов. Роковую? Намазюкаем черные стрелки и тени, научим смотреть исподлобья. Сексуальную? Вывалим в декольте все, что есть, и дополним ватой.

Кто работал над имиджем миссис Крым, которую мы вчера обсуждали в ТГ? Хорошо, если она сама, а что если стилисты?

Вы видели фотографии этой девушки раньше? Она ведь когда-то была красивой. А теперь чьими-то стараниями превратилась в пугало.

Все потому, что не было представления ни о каком образе, были метания во все стороны света, хотелось побольше всего, и поярче, и покрупней, и еще, и еще, “и укропа в зад на 300 рублей” как в анекдоте про завистливого пьяного купца.

Укроп в заднице не похож на хвост павлина.

В мужском имидже тоже много таких же ошибок.

Борода, даже став модной и привычной, идет далеко не всем.

Татуировки редких мужчин украшают, некоторых не портят, но многих очень уродуют, особенно большие и яркие.

Тем более выражение лица, которое способно преобразить человека космическим образом, мы вчера еще раз посмотрели на это.

Имидж – это не просто образ, хоть и переводится это слово так.

Имидж – это то, как ваш образ запечатлевается и воспринимается в глазах других.

Вот где в дизайне человеческого облика, в имиджмейкерстве, в искусстве стилистов (и визажистов, и парикмахеров, и в тех профессиях, которые пока не имеют определенного названия, но уже существуют, например учить людей правильно общаться, вести себя, двигаться, говорить) большое слепое пятно.

Давайте попробуем закрыть это пятно сначала.

Давайте научимся правильно определять тип и подбирать образ.

И тогда нам откроются очень большие возможности по прокачке обаяния.

Не просто коррекция недостатков, а извлечение из человека как из неотесанной руды золота.

Неотесанный, неуклюжий, неловкий, неоформленный, невзрачный – слова, который описывают плохой имидж. Конституция может быть хорошей, а подача плохая.

И чтобы переплавить такого человека или хотя бы немного оформить и обтесать, надо знать, к какому примерно образу мы стремимся.

Ведь мы не можем сделать что-то, не имея никакого представления, что.

И работать над отдельными недостатками не только бесполезно, но и вредно.

В этом мы много раз убеждались и предлагаю убедиться еще раз.

Приведите в комментариях фото, где заметна такая неверная “коррекция недостатков”, что человек в результате такой работы превращается в урода. Пишите, какой недостаток пытались скорректировать и почему такой результат.