Путин: В России никому в голову не придет портить отношения с Казахстаном

Россия никогда не будет портить союзнические отношения с Казахстаном, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я хотел бы подчеркнуть, мы всегда с уважением относились к тем процессам суверенизации, которые происходили на постсоветском пространстве. У нас союзнические отношения с Казахстаном, можно сказать, братские, мы члены одного оборонного блока – ОДКБ – мы члены одной экономической организации. Ну кому в голову в РФ может прийти портить отношения с Казахстаном по каким бы то ни было вопросам? Это чушь, мы заинтересованы в укреплении таких отношений», – передает его слова ТАСС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика не будет признавать ЛНР и ДНР, так как широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу.

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