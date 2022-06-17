Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС

Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу – дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, добавил президент.

«Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определят сами страны Евросоюза», – сказал глава.

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

—