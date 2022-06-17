 

Путин заявил, что РФ не против вступления Украины в ЕС

17.06.2022, 19:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Евросоюз не является военной организацией, поэтому Россия не против вступления в него Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«ЕС не является военной организацией, военно-политичическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

Будет ли вступление Украины в ЕС им на пользу – дело украинцев и украинских властей на сегодняшний день, добавил президент.

«Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определят сами страны Евросоюза», – сказал глава. 

Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. В Кремле заявили, что будут относиться к этому вопросу с повышенным вниманием.

Решение о предоставлении или отказе в статусе кандидатов Украине, Молдавии и Грузии будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня с учетом рекомендации Еврокомиссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01.22 / “Все временно – политика, взгляды”. Известная украинская певица поддержала объявившую о гастролях в Украине Ани Лорак

18.11.21 / Le Figaro – Армения и Азербайджан заключили перемирие при посредничестве России

14.10.21 / В Украине за сутки подтвердили почти 18,9 тыс. случаев COVID-19. Это самое большое количество с начала апреля

21.07.21 / В Молдове политики подрались в прямом эфире. Видео

09.08.21 / Украина примет в этом году паломников-хасидов – Минздрав

26.10.20 / Военный эксперт объяснил новую инициативу Путина по ДРСМД

05.09.20 / МИД РФ заявил, что “Новичок” разработали на Западе

27.12.20 / Российская военная полиция прибыла в сирийский район Айн-Иса для стабилизации ситуации

02.07.21 / В Киеве пункты вакцинации на выходных откроются в поликлиниках – КГГА

24.04.21 / Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика