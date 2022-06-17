VK и правительство Москвы подписали соглашение о развитии цифровых сервисов столицы

Правительство Москвы и VK договорились на Петербургском международном экономическом форуме о создании надежной ИТ-инфраструктуры столицы, развитии простых и удобных сервисов для госслужащих и каналов коммуникации ведомств с жителями города.

Ключевым направлениям партнерства станет разработка и внедрение программного обеспечения для бесперебойной и быстрой работы цифровых продуктов. Например, команды планируют использовать облачные технологии VK Cloud Solutions, чтобы надежно хранить и обрабатывать массивы данных и предоставлять быстрый доступ к ним во всех городских сервисах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Кроме того, технологии VK помогут сформировать единое коммуникационное пространство для госслужащих для быстрого обмена информацией и совместного решения задач. Эффективные инструменты соцсетей, в свою очередь, позволят выстроить прозрачный диалог ведомств с жителями региона и повысить скорость обработки их вопросов. Еще одним важным направлением станет развитие и использование технологий искусственного интеллекта.

«Москву по праву называют одним из самых «умных» мегаполисов планеты. Без использования технологий сегодня невозможно представить себе ни управление городом, ни повседневную жизнь горожан. Сотрудничество с компанией VK поможет сделать московские цифровые сервисы еще удобнее и безопаснее», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь, гендиректор VK Владимир Кириенко заявил, что экспертиза в передовых технологиях поможет обеспечить надежную ИТ-инфраструктуру для городских сервисов и создать еще больше инструментов для эффективной работы ведомств и открытого диалога с жителями города.

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