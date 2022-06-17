Скандалы: Старые грабли

В Челябинске раскручивается дело о хищении на закупках томографов

В Челябинской области развивается очередное медицинское дело, фигурантами которого стал замминистра здравоохранения региона Александр Кузнецов и многолетний поставщик медоборудования Елена Селищева. Александр Кузнецов был задержан еще в феврале 2022 года по обвинению в получении отката с закупок томографов, которые проводило его ведомство во время пандемии коронавируса. Спустя несколько месяцев в СИЗО Кузнецов признался и заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого дал показания против руководителя компании «Медсервис-регион» Елены Селищевой, которая является одним из главных поставщиков медоборудования в больницы Челябинской области.

13 июня Селищеву задержали в аэропорту при попытке сесть в самолет, она должна была улететь в командировку на Камчатку. 15 июня суд направил 57-летнюю предпринимательницу под арест.

«Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и частью 4 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями), — сообщили «Новым известиям» в прокуратуре Челябинской области, — по версии следствия, обвиняемая при заключении государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов похитила бюджетные денежные средства в размере свыше 85 млн рублей. Кроме того, обвиняемая подстрекала заместителя министра здравоохранения региона к заключению контрактов и оплату оборудования по заведомо завышенной стоимости».

Кроме компании Селищевой в деле фигурируют еще три юрлица, которые были официальными поставщиками томографов по госконтрактам минздрава Челябинской области, «УралМедРезерв», «Медпроект-Зауралье», «Регион-сервис». Компании зарегистрированы в Кургане и Екатеринбурге и никакой связи с Селищевой не прослеживается. Но в следственном комитете настаивают, что эти компании аффилированы с обвиняемой и действовали по ее указке.

«Новые известия» изучили закупки Минздрава Челябинской области в период пандемии и действительно, в ценах на томографы, которые закупались в то время, есть определенный разброс.

Так компания «Регион-сервис» в 2020 году продала властям Челябинской области два аппарата SIGNA Voyager и MAGNETOM Aera по 85 миллионов рублей каждый. Тогда же фирма продала аппарат MAGNETOM Aera центру Илизарова, но уже за 79 миллионов. В том же году Минздрав Челябинской области заключил контракт на поставку томографа OPTIMA CT540 за 60 млн, но контракт был прекращен по соглашению сторон, а чуть позже ту же модель купили уже за 47 млн.

Компания «Медпроект-Зауралье» продала региону аппарат Discovery RT за 54 млн рублей. А ООО «Уральская компания» заключила четыре контракта на поставку одной и той же модели, но по разным ценам. Так два аппарата Aquilion Lightning были проданы по 49 миллионов, а два же 43 миллиона.

Елена Селищева является основным владельцем компании «Медсервис-Регион». Это крупнейший поставщик медоборудования для Минздрава Челябинской области. В 2020 году объем госконтрактов с этой организацией превысил 800 миллионов рублей.

Интересно, что Селищева уже была фигурантом уголовного дела в 2009 году она попала на кадры скрытой съемки при передаче 1,3 миллиона рублей бывшему начальнику отдела госзакупок Главного управления материальных ресурсов Челябинской области Сергею Скрыннику. Деньги предназначались за победу на торгах. Скрыннику тогда дали семь лет в колонии строгого режима, а Селищева избежала наказания в связи с истечением срока давности.

В 2020 году разразился новый скандал, связанный с компанией Елены Селищевой. СК возбудил уголовное дело по факту покупки пяти финских операционных столов для центра онкологии и ядерной медицины. Оборудование за 22,5 миллиона рублей так и не было смонтировано, так как у него не было необходимых сертификатов. Поставщиком выступала фирма «Медсервис-Регион».

Такое уже было

Почти 10 лет назад Челябинскую область уже сотрясал скандал, связанный с откатами на покупке томографов. В 2014 году уголовное дело было возбуждено в отношении министра здравоохранения Виталия Тесленко и ряда его подчиненных. Сумма откатов тогда составила 70 миллионов рублей. Суд назначил Тесленко 7 лет в колонии и штраф в размере 300 миллионов рублей, но постепенно сумма штрафа была снижена до пяти миллионов.

Александр Дыбин

Оригинал материала: “Новые Известия”