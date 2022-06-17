Мнение: Путин и его речь

Выступления Владимира Путина на экономическом форуме в САнкт-Петербуоге не смотрел и не слушал.

Вряд ли президент России может сообщить мне что-то новое, чего я еще не знаю.

Очевидно же, что в своем выступление Путин сказал, что кругом враги, весь мир – негодяи, и только Россия – прекрасна, бела и пушиста.

Главный негодяй в мире, конечно же, США. Именно США мутят воду и поджуживают Европу, ну и само собой Украину. Но Россия непреклонна, своих не бросает, несет миру светлое будущее. Санкции нам только на пользу. И завтра будет лучше, чем вчера. Надо только чуть-чуть потерпеть.

Я угадал? Или Владимир Путин произнес что-то более другое, принципиально отличающееся от мой версии его речи на форуме?

Рис. отсюда

—