 

Мнение: Путин и его речь

17.06.2022, 18:45, Разное
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Выступления Владимира Путина на экономическом форуме в САнкт-Петербуоге не смотрел и не слушал.

Вряд ли  президент России может сообщить мне что-то новое, чего я еще не знаю.

Очевидно же, что в своем выступление Путин сказал, что кругом враги,  весь мир – негодяи, и только Россия – прекрасна, бела и пушиста.

Главный негодяй в мире, конечно же, США. Именно США мутят воду и поджуживают Европу, ну и само собой Украину. Но Россия непреклонна, своих не бросает, несет миру светлое будущее. Санкции нам только на пользу. И завтра будет лучше, чем вчера. Надо только чуть-чуть потерпеть.

Я угадал? Или Владимир Путин произнес что-то более другое, принципиально отличающееся от мой версии его речи на форуме?

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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