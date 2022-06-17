Россия начала импортировать мексиканские грузовики для нужд госструктур

На выставке в Подмосковье представили первую партию мексиканских малотоннажных грузовиков, импортированных Минпромторгом для нужд государственных структур. Импортные машины имеют гарантию от производителя на срок 10 лет, а многие запчасти к ним подходят от старых отечественных моделей. В самой Мексике они широко используются как властями, так и малым и средним бизнесом.

Тестовая закупка в размере 30 автомобилей была согласована в апреле, вскоре после того, как стало ясно, что европейские производители надолго покидают российский рынок. Малотоннажники из Северной Америки отличаются долговечностью, а самое главное, могут свободно поставляться в Россию – нет никаких санкций на этот счёт со стороны официального Мехико.

«Первыми, пока идёт сертификация и отладка сбытовой сети в России, мексиканскую новинку опробуют федеральные государственные структуры – ключевые заказчики для автомобильного завода, несколько лет назад появившегося в городке Пуэнте-де-Истла, – говорится в репортаже Первого канала. – Эксплуатирующим организациям эта конструкция хорошо знакома, ведь чем-то похожие машины выпускали и у нас в стране»

Стоимость одного такого грузовика весьма невелика, за те же деньги не удастся купить ни «Форд», ни даже «Газель». Да и с западными моделями – капризными и напичканными электроникой – связываться уже никто не хочет, то ли дело – мексиканские грузовики, простые, но надёжные.



Автостроители из Пуэнте-де-Истла позаботились о комфорте – мягкие сиденья регулируются, окно можно опустить для доступа свежего воздуха, а из пластика выполнена не только приборная панель, но и практически вся внутренняя облицовка

На складах по всей России для них уже есть немало запчастей, а двигатели предполагается закупать на Минском моторном заводе. Сейчас ведутся переговоры об оснащении таких машин именно белорусскими ДВС. Производитель настаивает на соблюдении норм экологичности, но отечественный заказчик мыслит шире. Так или иначе, переговоры должны завершиться к концу лета, тогда же стороны рассчитывать подписать долгосрочный контракт, который надолго «пропишет» мексиканского труженика в автопарках нашей страны.

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