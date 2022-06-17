Кому — что – Личное мнение

Всю уходящую неделю всплывали новости о разделе наследства покойного Градского. Полугодовой срок вступления то ли истёк, то ли вот-вот закончится.



Фото: Соцсети

Не хотела читать это, вникать, разбираться. Кому там что? Почему кто-то хочет тоже наследства?

А тут залезла в одну статью, почитала.

В общем, я так скажу: если человек не хочет, чтобы после смерти его полоскали СМИ, чтобы родственники ругались и так далее вот это вот всё, то он должен заранее урегулировать все вопросы.

Возьми и подумай: кому квартиру хочешь оставить? А дачу? А денег? Получи помощь хорошего юриста, сгоняй к нотариусу и всё до копеечки распредели.

Сделай это так, чтобы ни у кого не было ни малейших шансов оспорить или поставить под сомнение твои распоряжения на случай кончины.

И всё, вуаля — ты помираешь, проходит полгода, твою волю озвучивают в кабинете нотариуса, и все расходятся вступать в наследство, которое ты им оставила.

Тихо расходятся. Без споров, ругани и дележа имущества по телевизору.

Я считаю, что такое решение — лучшее из всех.

А то многие лежат, понимаешь, в потолок плюют. Думают, никогда не умрут. А родственникам потом месяцами, если вообще не годами, делить всё.

Написали завещание? Почему нет?

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