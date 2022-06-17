 

Кому — что – Личное мнение

17.06.2022, 18:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Всю уходящую неделю всплывали новости о разделе наследства покойного Градского. Полугодовой срок вступления то ли истёк, то ли вот-вот закончится.


Фото: Соцсети

Не хотела читать это, вникать, разбираться. Кому там что? Почему кто-то хочет тоже наследства?

А тут залезла в одну статью, почитала.

В общем, я так скажу: если человек не хочет, чтобы после смерти его полоскали СМИ, чтобы родственники ругались и так далее вот это вот всё, то он должен заранее урегулировать все вопросы.

Возьми и подумай: кому квартиру хочешь оставить? А дачу? А денег? Получи помощь хорошего юриста, сгоняй к нотариусу и всё до копеечки распредели.

Сделай это так, чтобы ни у кого не было ни малейших шансов оспорить или поставить под сомнение твои распоряжения на случай кончины.

И всё, вуаля — ты помираешь, проходит полгода, твою волю озвучивают в кабинете нотариуса, и все расходятся вступать в наследство, которое ты им оставила.

Тихо расходятся. Без споров, ругани и дележа имущества по телевизору.

Я считаю, что такое решение — лучшее из всех.

А то многие лежат, понимаешь, в потолок плюют. Думают, никогда не умрут. А родственникам потом месяцами, если вообще не годами, делить всё.

Написали завещание? Почему нет?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.02.22 / Российские войска отправлены в Донбасс

27.03.22 / Он сказал, что гордится быть украинцем

14.06.21 / Назван непригодный для употребления с картофелем продукт

08.05.22 / Лица участников акции “Бессмертный полк” запечатлеют в деталях

29.04.22 / Мнение: Понять и простить

20.11.21 / Мнение: Печальная новость…

13.11.21 / Жуткие вещи, случившиеся с мужчиной после того, как его подруга и ребенок скончались

23.03.21 / Суд в Санкт-Петербурге отнёс слово «феминизм» к женскому роду

23.03.22 / События в Украине напоминают о мрачных днях Европы

26.06.21 / Сдержанный и модный: советы по созданию трендового маникюра paintpoint

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика