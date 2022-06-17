Путин: Ситуация в мировых делах должна успокоиться

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что ситуация в мировых делах со временем изменится в положительную сторону.

Так глава страны ответил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ на вопрос о поставках продовольствия и нынешних проблем с ними.

«Мы совсем не рады тому, что могут наступить какие-то негативные последствия для каких-то стран, мы на это не рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится», – приводит слова Путина ТАСС.

Также он подчеркнул, что со временем есть вероятность, что все будут относиться с уважением к интересам друг друга, и мы будем нормально функционировать

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