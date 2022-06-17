 

Токаев заявил о возможности Казахстана заменить России ряд ушедших товаров

17.06.2022, 18:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Казахстан сможет заменить РФ товары некоторых ушедших производителей, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Конечно, сможем», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе дискуссии в пятницу на пленарном заседании, передает ТАСС его слова.

Ранее президент республики отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют необходимый потенциал, чтобы обеспечить себя продовольственными товарами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05.21 / Байден: Израиль имеет право защищаться. когда на его территорию летят тысячи ракет

26.02.21 / Россия и США заочно схлестнулись на сессии СПЧ ООН

20.04.21 / На Украине заочно арестовали экс-главу МВД за поставки оружия из России

09.05.21 / В Аргентине отложили выборы из-за коронавируса

08.09.20 / Alyosha: Даже когда дочь плачет, я спокойно пью чай

19.07.21 / Еще три страны ЕС открылись для туристов из Украины

16.10.21 / AirPods хотят использовать в качестве слухового аппарата и термометра

27.02.21 / Дети пропали в 40-градусный мороз в Красноярском крае

16.03.21 / Стоимость биткоина упала на 10 процентов

14.09.20 / На Донбассе в прошлые сутки зафиксировали две провокации боевиков – штаб ООС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика