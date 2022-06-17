Токаев заявил о возможности Казахстана заменить России ряд ушедших товаров
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Казахстан сможет заменить РФ товары некоторых ушедших производителей, сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Конечно, сможем», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе дискуссии в пятницу на пленарном заседании, передает ТАСС его слова.
Ранее президент республики отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют необходимый потенциал, чтобы обеспечить себя продовольственными товарами.
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