 

Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию

17.06.2022, 18:00, Новости дня
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Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти РФ не будут этому мешать, сообщил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.

Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из РФ из-за санкций, могут поставить другие партнеры.

Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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