Скандалы: Курс на Гавайи

Арестованную яхту российского олигарха Керимова перегонят из Фиджи в США

Власти США направляют арестованную яхту миллиардера Сулеймана Керимова на Гавайи. Судно Amadea стоимостью 325 миллионов долларов теперь ходит под американским флагом и с новым экипажем, сообщает Bloomberg. Яхте предстоит пройти 3100 миль от островного государства Фиджи, где она была арестована в начале мая, до Гавайских островов США. Сервис Marine Traffic не показывает текущую локацию судна и планируемый пункт прибытия.

Наиболее вероятным пунктом назначения для судна является порт Гонолулу, предполагает исполнительный директор консалтинговой фирмы по морскому праву и безопасности I.R. Consilium Ян Ралби. Там, по мнению эксперта, яхту можно будет оставить до тех пор, пока не будет решено, какая процедура в ее отношении будет применена.

Известно, что в конце мая суд Фиджи признал достаточными предоставленные США доказательства, свидетельствующие о том, что яхта принадлежит Керимову, а 7 июня суд передал ее американским властям., напоминает канал «Агентство». Компания Millemarin Investments, которой принадлежит яхта, во время судебного заседания пыталась опровергнуть, что реальным владельцем судна является Керимов. Ее юристы настаивали, что судно принадлежит другому российскому миллиардеру — Эдуарду Худайнатову, который также владеет яхтой «Шахерезада». Американский Forbes оценивает состояние Худайнатова в два миллиарда долларов.

Оригинал материала: “Новые Известия”