Бразильский кандидат: тщательно подготовленная легенда предполагаемого российского шпиона

16 июня голландская разведка (AIVD) опубликовала пресс-релиз с подробным описанием того, как она пресекла попытку, по ее словам, сотрудника российской военной разведки (ГРУ) получить «доступ в качестве стажера в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге». Мужчине было отказано во въезде в Нидерланды, и он был отправлен обратно в Бразилию.

В этом пресс–релизе содержался широкий спектр информации об этом человеке, включая его настоящую личность и его «легенду» — фальшивую личность, созданную ГРУ.

Настоящее имя агента ГРУ, по данным AIVD, — Сергей Владимирович Черкасов (родился 11 сентября 1985 года). Его вымышленная личность — Виктор Мюллер Феррейра (родился 4 апреля 1989 года). AIVD также предоставила четырехстраничное письмо-легенду, использованное Черкасовым/Феррейрой, в котором приводится причудливая биография фейкового бразильца.

Информация, содержащаяся в пресс-релизе и письме-легенде, содержит дополнительные подсказки о «Викторе Мюллере Феррейре», которые позволили Bellingcat найти его следы в интернете и в реальной жизни, включая участие в двух престижных программах в дублинском Тринити-колледже и Школе передовых международных исследований (SAIS) Университета Джонса Хопкинса.

Доступная информация из открытых источников показывает, что в течение нескольких лет Черкасов играл роль амбициозного студента-политолога, ведущего аналитический сайт прозападного содержания.

В своем заявлении AIVD обратила внимание на тот факт, что на момент подачи заявления Черкасова МУС расследовал возможные военные преступления, совершенные российскими солдатами в Украине в этом году и в Грузии в 2008 году.

«По этой причине тайный доступ к информации Международного уголовного суда был бы весьма ценным для российских спецслужб», — отмечается в заявлении AIVD.

Из Дублина в Вашингтон

Профиль в myvisajobs.com содержит биографию Черкасова, использованную для прикрытия: он работал турагентом в Бразилии, а затем поступил в Дублинский Тринити-колледж, где учился на бакалавра политологии (2014-18), затем получил степень магистра в программе SAIS Джонса Хопкинса (2018-20).

В 2017 году, начиная свой последний год обучения в дублинском Тринити-колледже, «Виктор» завел блог, посвященный геополитике, под названием Politics of Us.

Хотя на первый взгляд блог кажется невероятно популярным с тысячами комментариев к каждой статье, на самом деле подавляющее большинство взаимодействий выглядит как спам с очень небольшим «естественным» участием. Идеология, изложенная в блоге, выглядит вполне нормально для западного студента-политолога без каких–либо пророссийских пристрастий — он обсуждает методы укрепления демократии в развивающихся странах, называет Путина «раковым заболеванием» и делает акцент на важности общественных организаций, способствующих миру в Африке.

В блоге «Виктора» приведены ссылки на две его страницы в Facebook и Twitter. Его страница в Facebook содержит довольно ограниченную информацию, но заполнена сотнями друзей из Бразилии (его предполагаемой родины) и двух его альма-матер — Дублинского Тринити-колледжа и университета Джона Хопкинса. Стоит отметить, что биографическая информация на его странице в Facebook совпадает с его «письмом-легендой», в котором подробно рассказывается о его детстве и о том, что он родом из «Бразилии, Рио-де-Жанейро, в Нитерой».

Фото профиля «Виктора» в Facebook отражает его окончание Университета Джона Хопкинса в 2020 году, что можно дополнительно подтвердить по данным самого университета. Согласно вступительной программе 2020 года, «Виктор Мюллер Феррейра» был выпускником того года со степенью магистра. Bellingcat поговорил с недавним выпускником SAIS, который сказал, что этот «Виктор» действительно был студентом программы. Один из его преподавателей также написал в твиттере о том, как он вел у «Виктора» занятия и написал ему рекомендательное письмо для прохождения стажировки в ICC.

Блог Politics of Us также содержит ссылку на аккаунт в Твиттере, который ведет «Виктор».

Большая часть его аккаунта в Твиттере посвящена контенту в поддержку Трампа, включая ныне удаленную (но все еще сохранившуюся в архиве) запись в блоге о президенте Дональде Трампе. Интересно, что аккаунт также поделился статьей Bellingcat 2017 года о цифровых подставных личностях офицеров ГРУ.

Сергей Владимирович Черкасов

Информацию об истинной личности недавнего выпускника университета Джонса Хопкинса найти сложнее, но она существует в некоторых «утекших» базах данных. Стоит отметить, что некоторые данные, которые были найдены в оффлайновых базах данных, такие как номер паспорта и история поездок, по-видимому, были вручную удалены из других российских баз и служб обработки данных, как это обычно бывает с сотрудниками службы безопасности.

Мы можем заметить, что данные были специально удалены, потому что информация Черкасова сохранилась в утекших оффлайновых базах данных, которые Беллингкэт скачали несколько лет назад, в то время как те же данные не отображаются в актуальных базах данных и сервисах — даже несмотря на то, что данные в тех же базах данных о лицах, не являющихся сотрудниками службы безопасности, идентичны в оффлайн- и онлайн-источниках.

Мы решили не показывать сравнение скриншотов этих двух баз данных, поскольку обе они содержат персональные данные лиц, которые никоим образом не причастны ни к каким правонарушениям.

Черкасов родом из Калининграда и часто путешествовал между этим европейским эксклавом России и Москвой на поезде в период с 2005 по 2008 год. Тот факт, что эти поездки на поезде совершались под именем Черкасова, когда ему было всего 20 лет, указывает на то, что это его настоящая личность, а не очередное прикрытие.

Хотя возможно, что Черкасов уже работал под вымышленным именем в возрасте всего 20 лет, более вероятно, что он получил подставную личность позже в жизни, поскольку большинство офицеров ГРУ, которых команда Беллингкэт изучала на протяжении многих лет, начинали работать под легендой в возрасте не менее двадцати пяти лет.

Есть также записи о трех полетах, которые Черкасов совершил летом 2015 года, по-видимому, во время летних каникул после первого года обучения в дублинском Тринити-колледже. Эти полеты были совершены по маршруту Москва — Калининград (29 июня 2015 года), Москва — Белгород (7 августа 2015 года) и Белгород — Москва (9 августа 2015 года).

Российский телеграм-канал «Осторожно, новости» опубликовал фотографию, на которой, по их утверждению, Черкасов изображен в военной форме. Утверждается, что в 2007 году он окончил Балтийскую государственную академию в Калининграде. На момент публикации Беллингкэт не смогла самостоятельно верифицировать эту фотографию. Когда журналист Telegram-канала обратился к однокласснику Черкасова по поводу утверждений о том, что он был агентом ГРУ, работавшим в Америке, одноклассник ответил «Круто».

Последствия провала

В ближайшие недели, несомненно, появится больше информации о Черкасове, поскольку агент ГРУ был не особо скрытным в Сети и оставил много цифровых следов. Один из его лекторов в университете Джонса Хопкинса уже высказался, сказав: «Я чувствую гнев, я чувствую себя глупым, я чувствую себя наивным, я чувствую усталость. Меня обвели вокруг пальца».

Bellingcat продолжит расследование истории Черкасова и поиск дополнительных связей между его настоящей личностью и его работой в ГРУ.

Исследование провели Арик Толер, Фоке Постма и Христо Грозев

Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента