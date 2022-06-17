 

Мнение: Сегодня – СТРИМ!! “Война как тюрьма”

17.06.2022, 16:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Наступила пятница, и значит, пришло время стрима Вашего покорного слуги на моем канале в Ютубе. Тема стрима – «Война как норма жизни. Как меняется общество у нас на глазах». Начало как всегда – в 20.15, поговорим на эту и на многие другие темы, включая литературу и даже, возможно, сериалы (да, думаю ввести в стримы «культурную страничку»).

Мой канал на Ютубе – здесь: https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw
Велкам! Поговорим часа два, не меньше!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.21 / Дарья Мороз об экс-супруге Константине Богомолове: “Мое чувство к Косте можно назвать любовью”

09.09.21 / С 1 сентября на продавцов «пушкинских карт» возбудили более ста уголовных дел

14.02.22 / Эксперт Колесников предрек конец политической карьеры Зеленского из-за борьбы с оппозиционными каналами

18.12.21 / Мнение: О страшной близости войны… Три возможных сценария

01.07.21 / Избегать прямых солнечных лучей: как поддерживать красоту и здоровье комнатных растений летом

02.06.22 / “Не развод, а оптимизация брака”: с 1 июня вступает в силу новая редакция Семейного кодекса

18.05.22 / Мнение: Есть ли на Rutube цензура?

26.05.22 / «Первый канал» посвятил полчаса сюжету о пользе хозяйственного мыла и вреде «импортной химии»

29.01.21 / В Гражданском кодексе появится статья, регламентирующая понятийные отношения между людьми

27.05.22 / Страшное ДТП: момент столкновения трех самосвалов попал на видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика