Мнение: Сегодня – СТРИМ!! “Война как тюрьма”

Наступила пятница, и значит, пришло время стрима Вашего покорного слуги на моем канале в Ютубе. Тема стрима – «Война как норма жизни. Как меняется общество у нас на глазах». Начало как всегда – в 20.15, поговорим на эту и на многие другие темы, включая литературу и даже, возможно, сериалы (да, думаю ввести в стримы «культурную страничку»).

Мой канал на Ютубе – здесь: https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw

Велкам! Поговорим часа два, не меньше!