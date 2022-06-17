После решения об экстрадиции Ассанжа в США посольство Эквадора в Лондоне закрылось на ремонт

МВД Великобритании одобрило экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы за публикацию секретных данных Пентагона. Спустя считанные минуты посольство Эквадора в Лондоне объявило о временном прекращении приема людей и закрытии здания «на технические работы».

Приостановку деятельности объяснили необходимостью проведения капитального ремонта. При этом дата возобновления работы не называется.

«Нам этого добра не надо. За семь лет жизни в посольстве в качестве политического беженца, он знатно выбесил всех работников. Джулиан постоянно чавкал во время приема пищи, громко слушал музыку, а иногда даже забывал за собой смыть унитаз, — рассказал на правах анонимности сотрудник дипломатического ведомства о реальных причинах ремонта. – Часто взламывал и устраивал DDoS-атаки на наши государственные сайты, затем называл это пранком. А его комната, которую переоборудовали из офиса, полный кошмар — уборка там не проводилась ни разу. Он очень плохой сожитель, врагу такого не пожелаешь. Терпеть выходки журналиста даже на протяжении нескольких лет мы больше не собираемся»

Британская полиция опасается, что Ассанж в попытке укрыться от преследования может взять посольство Эквадора штурмом. Чтобы не допустить ухода от закона, по периметру соорудят баррикады, выставят усиленную охрану и подгонят военную технику. Движение на прилегающих улицах будет остановлено.

Режим повышенной готовности продлится до момента приземления задержанного в США, что случится в лучшем случае через три месяца, когда будут пройдены все апелляционные инстанции. Все это время здание посольства функционировать не будет.

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